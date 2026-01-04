وزير النقل الأمريكي يحدد موعد استئناف الرحلات الجوية بالمجال الجوي الكاريبي

18 حجم الخط

قال وزير النقل الأمريكي شون دافي، إن القيود المفروضة على المجال الجوي الكاريبي ستنتهي في منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة (05:00 بتوقيت جرينتش) ويمكن استئناف الرحلات الجوية.

وذكر على موقع "إكس"، أنه تم إبلاغ شركات الطيران وستقوم بتحديث جداولها على نحو سريع، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".



وأبلغت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية السبت شركات الطيران التجارية بتجنب المجال الجوي للكاريبي، مشيرة إلى "وضع يحتمل أن يكون خطيرا" وسط العمليات العسكرية الأمريكية التي أدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وجاء في الإشعار أن الإغلاق صدر بسبب "مخاطر على سلامة الطيران مرتبطة بنشاط عسكري مستمر".

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية نفذت عملية عسكرية دقيقة استهدفت اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، حيث تم اقتياده إلى داخل الأراضي الأمريكية.



