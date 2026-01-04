الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة المغرب ضد تنزانيا في كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

المغرب
المغرب
18 حجم الخط

كأس الأمم الأفريقية، يسعى منتخب المغرب لمواصلة مشواره في الكان عندما يلتقي اليوم الأحد مع منتخب تنزانيا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

موعد مباراة المغرب ضد تنزانيا في كأس الأمم الأفريقية 

وتنطلق صافرة مباراة المغرب وتنزانيا، في الساعة السادسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، والخامسة مساء بتوقيت المغرب، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة. 

القنوات الناقلة لمباراة المغرب أمام تنزانيا 

وسوف تنقل مباراة المغرب وتنزانيا في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية على قناة beIN MAX 1، بالإضافة إلي قناة الجزائرية المجانية على قمر النايل سات.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة المغرب ضد تنزانيا مع الفائز من مباراة الكاميرون ضد جنوب أفريقيا بدور ربع النهائي.

حكم مباراة المغرب ضد تنزانيا

وعين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقمًا تحكيميًا من مالي،  لقيادة مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره التنزاني،  ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025.

وأسند الاتحاد القاري مهمة إدارة اللقاء إلى الحكم المالي، بوبو تراوري، على أن يتولى الحكم السنغالي، عيسى سي، الإشراف على غرفة تقنية الفيديو “الفار”.

المغرب أمام تنزانيا

ويدخل منتخب المغرب مواجهة تنزانيا بطموحات كبيرة لبلوغ الدور ربع النهائي للمرة الخامسة في تاريخه، بعد أن حقق ذلك في نسخ 1998 و2004 و2017 و2021، ساعيًا إلى طي صفحة سوء الحظ الذي لازمه في آخر ظهورين إقصائيين؛ إذ خسر 2-1 أمام مصر في ربع نهائي نسخة 2021، ثم سقط بنتيجة 2-0 أمام جنوب أفريقيا في دور الـ16 من النسخة الماضية التي أُقيمت في كوت ديفوار.

وتُعد هذه المشاركة هي الرابعة للمغرب في دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية، منذ استحداث هذا الدور لأول مرة في نسخة 2019 بمصر، عقب زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 16 إلى 24 منتخبًا.

وكان “أسود الأطلس” قد نجحوا في اجتياز دور الـ16 مرة واحدة فقط، وذلك في نسخة 2021 بالكاميرون، عندما تفوقوا على مالاوي، بينما ودّعوا المنافسات من هذا الدور في نسختي 2019 و2023 بعد الخسارة أمام بنين وجنوب أفريقيا على الترتيب.

وتأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 في أمم أفريقيا 2025 بعد تصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، بينما تنزانيا تأهلت بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد نقطتين. 

يذكر أن المواجهتين الأولى والثانية في دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا، أسفرت عن فوز السنغال بثلاثية أمس على السودان، وفوز منتخب مالي على تونس بركلات الترجيح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كاس الأمم الإفريقية منتخب المغرب الكان كأس أمم أفريقيا 2025 المغرب ضد تنزانيا مباراة المغرب ضد تنزانيا المغرب و تنزانيا مباراة المغرب و تنزانيا المغرب أمام تنزانيا مباراة المغرب أمام تنزانيا الامم الافريقية الكاميرون ضد جنوب أفريقيا

مواد متعلقة

منتخب مصر يختتم اليوم استعداداته لمواجهة بنين في ثمن نهائي أمم إفريقيا

شطة: قرار إقامة أمم أفريقيا كل 4 سنوات كارثي وضد مصلحة القارة

مدرب تنزانيا: مواجهة المغرب الأصعب في تاريخ منتخبنا

بعد تألقه بأمم أفريقيا، هداف المغرب يتلقى عرضا من الدوري الإسباني

الأكثر قراءة

الصغرى بالقاهرة 8 مئوية وكاترين تحت الصفر، درجات الحرارة اليوم الأحد في محافظات مصر

الكاميرون يصطدم بـ جنوب أفريقيا في ثمن نهائي أمم أفريقيا

ارتفاع جميع الأصناف باستثناء عباد الشمس، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

اليوم، بدء التقديم في وظائف طبيب بيطري 2026 وهذه خطوات التسجيل

هاريس: اختطاف مادورو يهدد بفوضى تدفع ثمنها العائلات الأمريكية

أخبار مصر: إهانة مادورو في أمريكا، التقديم لمسابقة الأم المثالية، مفاجأة صحية عن خاطف رضيع الدقهلية، خطة ترامب لحكم فنزويلا

ذكرى وفاة مكتوم بن راشد آل مكتوم، حاكم هادئ في مرحلة التحول الإماراتي

لاستعادة النضارة والإشراق، روتين خاص للبشرة الباهتة من الطبيعة

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم الأحد، البلطي يواصل ارتفاعه والمكرونة تقفز إلى 145 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يسجل 13 جنيها والموز ينافس التفاح بالأسواق

ارتفاع جميع الأصناف باستثناء عباد الشمس، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

كيفية إنهاء إجراءات السفر قبل التوجه إلى المطار

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 4 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 4 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 4 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads