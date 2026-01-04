موعد مباراة المغرب ضد تنزانيا في كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

كأس الأمم الأفريقية، يسعى منتخب المغرب لمواصلة مشواره في الكان عندما يلتقي اليوم الأحد مع منتخب تنزانيا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

موعد مباراة المغرب ضد تنزانيا في كأس الأمم الأفريقية

وتنطلق صافرة مباراة المغرب وتنزانيا، في الساعة السادسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، والخامسة مساء بتوقيت المغرب، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب أمام تنزانيا

وسوف تنقل مباراة المغرب وتنزانيا في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية على قناة beIN MAX 1، بالإضافة إلي قناة الجزائرية المجانية على قمر النايل سات.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة المغرب ضد تنزانيا مع الفائز من مباراة الكاميرون ضد جنوب أفريقيا بدور ربع النهائي.

حكم مباراة المغرب ضد تنزانيا

وعين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقمًا تحكيميًا من مالي، لقيادة مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره التنزاني، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025.

وأسند الاتحاد القاري مهمة إدارة اللقاء إلى الحكم المالي، بوبو تراوري، على أن يتولى الحكم السنغالي، عيسى سي، الإشراف على غرفة تقنية الفيديو “الفار”.

المغرب أمام تنزانيا

ويدخل منتخب المغرب مواجهة تنزانيا بطموحات كبيرة لبلوغ الدور ربع النهائي للمرة الخامسة في تاريخه، بعد أن حقق ذلك في نسخ 1998 و2004 و2017 و2021، ساعيًا إلى طي صفحة سوء الحظ الذي لازمه في آخر ظهورين إقصائيين؛ إذ خسر 2-1 أمام مصر في ربع نهائي نسخة 2021، ثم سقط بنتيجة 2-0 أمام جنوب أفريقيا في دور الـ16 من النسخة الماضية التي أُقيمت في كوت ديفوار.

وتُعد هذه المشاركة هي الرابعة للمغرب في دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية، منذ استحداث هذا الدور لأول مرة في نسخة 2019 بمصر، عقب زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 16 إلى 24 منتخبًا.

وكان “أسود الأطلس” قد نجحوا في اجتياز دور الـ16 مرة واحدة فقط، وذلك في نسخة 2021 بالكاميرون، عندما تفوقوا على مالاوي، بينما ودّعوا المنافسات من هذا الدور في نسختي 2019 و2023 بعد الخسارة أمام بنين وجنوب أفريقيا على الترتيب.

وتأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 في أمم أفريقيا 2025 بعد تصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، بينما تنزانيا تأهلت بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد نقطتين.

يذكر أن المواجهتين الأولى والثانية في دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا، أسفرت عن فوز السنغال بثلاثية أمس على السودان، وفوز منتخب مالي على تونس بركلات الترجيح.

