أول تصريح لمادورو بعد وصوله إلى مقر الاحتجاز بإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (فيديو)

نقلت وسائل إعلام أمريكية، مقاطع مصورة لوصول الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى مبنى إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.



وبحسب صور من وسائل الإعلام المحلية، رافق الرئيس الفنزويلي عناصر من الشرطة الفيدرالية.



وخلال دخوله المبنى قال مادورو للحاضرين، "ليلة سعيدة. عام جديد سعيد".

#ULTIMAHORA // Nicolás Maduro y Cilia Flores, juntos. Detenidos como tenían que estar hace muchos años. pic.twitter.com/DQ9NAvnVCi January 4, 2026



ووفقًا لتقارير إعلامية، سيُنقل مادورو من مقر إدارة مكافحة المخدرات بواسطة مروحية إلى مركز الاحتجاز الحضري في بروكلين بنيويورك.



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".

وقال ترامب أنه "تم القبض (احتجاز) على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "العملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".

من جهته، أكد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، أن الولايات المتحدة شنّت هجمات استهدفت العاصمة كاراكاس وعددًا من الولايات، بينها ميراندا ولا غوايرا وأراغوا، مشيرًا إلى أن الضربات طالت مناطق مدنية، ويجري الآن إحصاء الضحايا المحتملين.



ودعت فنزويلا إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على خلفية الهجوم الأمريكي على البلاد، حسبما أفاد وزير الخارجية إيفان جيل بينتو.

كما أصدرت المحكمة العليا في فنزويلا قرارا يقضي بتكليف نائبة الرئيس التنفيذي، ديلسي رودريجيز جوميز، بتولي جميع الصلاحيات المرتبطة بمنصب رئيس الجمهورية بصفة رئيسة بالإنابة.

وقالت المحكمة إن القرار جاء لضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة والدفاع الشامل عن البلاد في ظل ما وصفته بـ"الغياب القسري" للرئيس الدستوري نيكولاس مادورو.

وأوضحت المحكمة أن القرار يستند إلى تفسير المادتين 234 و239 من الدستور الفنزويلي، اللتين تمنحان نائب الرئيس صلاحية تولي مهام رئيس الدولة في حالات الغياب المؤقت، معتبرة أن الوضع الراهن يندرج ضمن حالة "الاستحالة المادية والزمانية" التي تحول دون ممارسة الرئيس لمهامه.

