الكيلو بـ 260 جنيها، سيارات متنقلة لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة في الدقهلية

أطلقت مديرية التموين في محافظة الدقهلية مبادرة “هنجيلك” من خلال سيارات متنقلة لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة بلغت 260 جنيهًا للكيلو.

وجابت المبادرة جميع مراكز محافظة الدقهلية، واستهدفت القرى الأولى بالرعاية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، لتخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنين وضمان حصولهم على لحوم آمنة وبأسعار مناسبة خلال شهر رمضان.



تنفيذ مبادرة بيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة

كما تم تنفيذ مبادرة بيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة، مع وصولها إلى مختلف قرى المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري

تخفيض الأسعار بالمولات التجارية

وشملت الجهود أيضًا مبادرة تخفيض الأسعار بالمولات التجارية بالإضافة إلى مبادرة عيد الدقهلية القومي ما ساهم في توفير السلع بتخفيضات حقيقية لصالح المواطنين.

التزام الدولة الكامل بضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين

ويمثل عام 2025 علامة فارقة في جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية، حيث جسدت المديرية التزام الدولة الكامل بضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، من خلال الرقابة المكثفة على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، ومبادرات المعارض التموينية التي استهدفت تخفيف الأعباء المعيشية ومواجهة الغلاء.

لقد أثبتت الإنجازات الميدانية والمبادرات المجتمعية أن العمل الجاد والمتواصل، مدعومًا بالرقابة الدقيقة والإدارة الفعالة، قادر على تحقيق الاستقرار الغذائي والاقتصادي، وضمان وصول الدعم والسلع الأساسية لكل مستحق.



مواصلة مسيرة الانضباط الرقابي

وتؤكد مديرية التموين بالدقهلية على استمرار الجهود في العام الجاري، ومواصلةً مسيرة الانضباط الرقابي، وتعزيز حماية المواطن، والحفاظ على المال العام، بما يعكس رسالة الدولة في تقديم الدعم للمواطنين بكفاءة وشفافية، وضمان أمنهم الغذائي واستقرار حياتهم اليومية.

