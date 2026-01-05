الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

الإفتاء: الإسلام جاء للحد من تعدد الزوجات والزواج بواحدة هو الأصل

تعدد الزوجات، فيتو
تعدد الزوجات، فيتو
18 حجم الخط

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد، موضحة أنه أُبيح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل عند الحاجة.

الإسلام جاء للحد من تعدد الزوجات

وقالت دار الإفتاء في فتوى لها: من المعلوم أن الإسلام لم يأت بـتعدد الزوجات، بل جاء بالحدَّ منه؛ حيث كان شائعًا في الجاهلية تزوج الرجل بما شاء من النساء دون تقيُّد بعدد معين، ومن المعلوم أنه لم يرد في القرآن، أو السنة ما يدل على أنه يجب على من تزوج واحدة أن يتزوج بأخرى.

 

تعدد الزوجات
تعدد الزوجات

وأضافت الإفتاء: وإنَّما أُبيح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل عند الحاجة؛ لما فيه من المنافع، فتعدد الزوجات ليس مقصودًا لذاته؛ ولذلك نص الجمهور على استحباب الاقتصار على زوجة واحدة عند خوف الجور في الزيادة استنادًا؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: 3]، وكذلك في خصوص الزوجة التي أنجب الرجل منها الذرية؛ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد.

متى يكون تعدد الزوجات حلالا؟

من جانب آخر، قدّم الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إجابة وافية حول ضوابط التعدد في الشريعة الإسلامية.

وجاء ذلك ردًا على سؤال وُجّه إليه خلال ظهوره في برنامج «فتاوى الناس» مع الإعلامية زينب سعد الدين، وجاء السؤال من زوج متزوج ولديه بيت وأولاد لكنه يرغب في الزواج مرة أخرى، سائلًا: هل التعدد حرام؟

تعدد الزوجات
تعدد الزوجات

الأصل في الزواج: الاستقرار مع زوجة واحدة

أكد أمين الفتوى أن الأصل في الحياة الزوجية هو الاكتفاء بزوجة واحدة طالما أن الأسرة مستقرة ولا توجد ظروف استثنائية تدفع الرجل للتعدد.

 وأوضح أن الإسلام لم يجعل التعدد هدفًا أو وسيلة للترف، بل وضع له إطارًا صارمًا يحفظ الحقوق ويمنع الظلم.

تعدد الزوجات بين الجواز والتحريم

وأوضح الشيخ محمد كمال أن التعدد قد يكون حلالًا جائزًا في بعض الحالات، وقد يكون حرامًا وممنوعًا في حالات أخرى، وذلك تبعًا للشرط الجوهري الذي قامت عليه إباحته وهو: العدل بين الزوجات فالقدرة على العدل – في النفقة والسكن والمعاملة والحقوق – هي الركن الأساس.

أما الميل القلبي فهو أمر فطري لا يُحاسَب عليه الإنسان، لكن التفرقة في الحقوق والمعيشة محرمة وتؤدي إلى ظلم بيّن.

واستشهد الشيخ بحديث رسول الله ﷺ:«من كانت له زوجتان، فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل»، مؤكدًا أن هذا الوعيد دليل واضح على خطورة التعدد دون القدرة على العدل.

بالدليل من القرآن والسنة، الإفتاء توضح الفرق بين الرشوة والبقشيش

هل صلاة الجماعة فرض كفاية أم فرض عين؟ الإفتاء توضح

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تعدد الزوجات دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء الافتاء الزواج الشريعة الإسلامية

مواد متعلقة

بالدليل من القرآن والسنة، الإفتاء توضح الفرق بين الرشوة والبقشيش

هل صلاة الجماعة فرض كفاية أم فرض عين؟ الإفتاء توضح

الأكثر قراءة

أمم إفريقيا، تعادل سلبي بين منتخب مصر وبنين بعد مرور 15 دقيقة

الهبرد يرتفع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

السيسي ووزير خارجية السعودية يؤكدان ضرورة التوصل لحلول سلمية لأزمات المنطقة (صور)

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الإثنين (تحديث لحظي)

نشاط الرئيس اليوم، رسائل مهمة لوزير الخارجية السعودي وتكليفات حاسمة للحكومة (فيديو وصور)

السيسي يوجه بتطوير خدمات الحوسبة السحابية والتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا

غزل المحلة يتعادل مع المقاولون 1/1 في كأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر، تعادل سلبي بين غزل المحلة والمقاولون في الشوط الأول

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: الإسلام جاء للحد من تعدد الزوجات والزواج بواحدة هو الأصل

تفسير رؤية الثعلب في المنام وعلاقتها بمواجهة مشاكل مع الأقارب

الإفتاء توضح حكم الدعاء في الصلاة بقضاء حاجة من أمور الدنيا

المزيد
الجريدة الرسمية