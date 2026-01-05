الإفتاء: الإسلام جاء للحد من تعدد الزوجات والزواج بواحدة هو الأصل

18 حجم الخط

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد، موضحة أنه أُبيح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل عند الحاجة.

الإسلام جاء للحد من تعدد الزوجات

وقالت دار الإفتاء في فتوى لها: من المعلوم أن الإسلام لم يأت بـتعدد الزوجات، بل جاء بالحدَّ منه؛ حيث كان شائعًا في الجاهلية تزوج الرجل بما شاء من النساء دون تقيُّد بعدد معين، ومن المعلوم أنه لم يرد في القرآن، أو السنة ما يدل على أنه يجب على من تزوج واحدة أن يتزوج بأخرى.

تعدد الزوجات

وأضافت الإفتاء: وإنَّما أُبيح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل عند الحاجة؛ لما فيه من المنافع، فتعدد الزوجات ليس مقصودًا لذاته؛ ولذلك نص الجمهور على استحباب الاقتصار على زوجة واحدة عند خوف الجور في الزيادة استنادًا؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: 3]، وكذلك في خصوص الزوجة التي أنجب الرجل منها الذرية؛ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد.

متى يكون تعدد الزوجات حلالا؟

من جانب آخر، قدّم الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إجابة وافية حول ضوابط التعدد في الشريعة الإسلامية.

وجاء ذلك ردًا على سؤال وُجّه إليه خلال ظهوره في برنامج «فتاوى الناس» مع الإعلامية زينب سعد الدين، وجاء السؤال من زوج متزوج ولديه بيت وأولاد لكنه يرغب في الزواج مرة أخرى، سائلًا: هل التعدد حرام؟

تعدد الزوجات

الأصل في الزواج: الاستقرار مع زوجة واحدة

أكد أمين الفتوى أن الأصل في الحياة الزوجية هو الاكتفاء بزوجة واحدة طالما أن الأسرة مستقرة ولا توجد ظروف استثنائية تدفع الرجل للتعدد.

وأوضح أن الإسلام لم يجعل التعدد هدفًا أو وسيلة للترف، بل وضع له إطارًا صارمًا يحفظ الحقوق ويمنع الظلم.

تعدد الزوجات بين الجواز والتحريم

وأوضح الشيخ محمد كمال أن التعدد قد يكون حلالًا جائزًا في بعض الحالات، وقد يكون حرامًا وممنوعًا في حالات أخرى، وذلك تبعًا للشرط الجوهري الذي قامت عليه إباحته وهو: العدل بين الزوجات فالقدرة على العدل – في النفقة والسكن والمعاملة والحقوق – هي الركن الأساس.

أما الميل القلبي فهو أمر فطري لا يُحاسَب عليه الإنسان، لكن التفرقة في الحقوق والمعيشة محرمة وتؤدي إلى ظلم بيّن.

واستشهد الشيخ بحديث رسول الله ﷺ:«من كانت له زوجتان، فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل»، مؤكدًا أن هذا الوعيد دليل واضح على خطورة التعدد دون القدرة على العدل.

