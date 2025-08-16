السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

الأرز، فيتو
الأرز، فيتو

شهدت  أسعار الأرز، اليوم، استقرارا ملحوظًا في الأسواق المحلية، وهذا بالتزامن مع إعلان الحكومة متمثلة فى وزارة التموين عن مبادرة لخفض الأسعار بنسبة 20%، وذلك بهدف ضبط السوق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

ويعد الأرز من السلع التى تم طرحها فى مبادرة  تخفيض الأسعار، ويُعد الأرز من السلع الأساسية التي لا غنى عنها في البيوت المصرية والعربية، حيث يشكل عنصرًا رئيسيًا في النظام الغذائي اليومي للمواطن. 

وتستعرض فيتو من خلال السطور التالية سعر الأرز بالسوق المحلي

سعر كيلو الأرز اليوم  في المبادرة. 

كيلو الأرز: 28.5 جنيه بدلًا من 30 جنيهًا.

الأرز الأبيض البلدي.. عريض الحبة (كسر 3%)

 وشهدت  أسعار الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 3%"، استقرارًا، حيث سجل سعر الطن نحو 25000 جنيه للطن.

الأرز الأبيض البلدي.. رفيع الحبة (كسر 5%)

واستقرت أسعار الأرز الأبيض البلدي "رفيع الحبة كسر 5%"، لتبلغ 21،000 جنيه للطن.

أسعار الأرز الشعير عريض الحبة

وسجلت أسعار الأرز الشعير "عريض الحبة" ثباتًا واضحًا في الأسواق المحلية، ليسجل سعر الطن نحو:16،000 جنيه للطن.

أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة

وشهدت أسعار الأرز الشعير "رفيع الحبة" أيضًا استقرارًا ليسجل 14،000 جنيه للطن. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرز الاسعار سعر الارز

الأكثر قراءة

أخبار مصر: بوتين يكسر التقاليد في لقاء ترامب، خبر سار عن مصمم فيديو المتحف المصري الكبير، بكاء صلاح، بلوجر جديد بقبضة الأمن

الوضع بدأ يتغير، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت في مصر

البلدي يتهاوى، انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 16 أغسطس 2025

أسعار المانجو اليوم السبت، 8 أصناف أقل من 20 جنيها وصنفان "فوق طاقة المصريين"

سعر السمك والجمبري اليوم السبت، ما زال الانخفاض مستمرا

أسعار الخضار اليوم، قائمة بالأصناف المخفضة والكوسة والخيار يغردان خارج السرب

بـ"ليفل الوحش"، كيف كسر بوتين التقاليد أثناء الذهاب للمحادثات مع ترامب (فيديو)

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

خدمات

المزيد

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الفطير في المنام وعلاقته بشفاء المريض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 16 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 16 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads