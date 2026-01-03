هانى سري الدين يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد

18 حجم الخط

تقدم الدكتور هانى سرى الدين نائب رئيس حزب الوفد بأوراق ترشحه فى انتخابات رئاسة حزب الوفد المقبلة.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

كما قدم عيد هيكل رئيس لجنة القيم في حزب الوفد ورئيس لجنة الانتخابات بالحزب رسميا بأوراق ترشحه بانتخابات رئاسة الحزب.

وبدأت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، عملها اليوم السبت ٣ يناير ٢٠٢٦، برئاسة النائب المستشار طارق عبدالعزيز وكيل اللجنة التشريعية بـ مجلس الشيوخ، في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الرئيسي بالدقي، لتلقي طلبات المرشحين في انتخابات رئاسة الحزب المزمع عقدها في ٣٠ يناير الجاري.

ويستمر استقبال الراغبين في الترشح بدءا من اليوم السبت حتى الخامسة مساء يوم الخميس ٨ يناير.

