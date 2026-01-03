رضا البحراوي يكشف سر اعتذاره عن حفلات أوروبا والخليج

18 حجم الخط

كشف المطرب الشعبي رضا البحراوي أسباب غيابه عن إحياء عدد كبير من الحفلات الغنائية في دول أوروبا ودول الخليج خلال الموسم الحالي.

وقال المصدر إن السر وراء اعتذارات البحراوي المتكررة لا يعود لخلافات مادية أو فنية كما روج البعض، بل هو قرار إنساني اتخذه الفنان بنفسه للوقوف بجانب والدته التي تمر بوعكة صحية شديدة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح المصدر أن رضا البحراوي قرر تقليص نشاطه الفني إلى الحد الأدنى، ورفض السفر لفترات طويلة خارج مصر، ليظل متواجدًا بشكل دائم في مسقط رأسه بمدينة طنطا، لرعاية والدته والإشراف على حالتها الصحية بنفسه، مؤكدًا أن البحراوي صرح للمقربين منه بأن "رضا والدته ودعواتها له أهم من كل عقود وملايين حفلات العالم".

ويعرف عن رضا البحراوي ارتباطه الشديد بجذوره في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، حيث يرفض دائمًا الابتعاد عن عائلته رغم الشهرة الواسعة التي حققها.

ودائمًا ما ينسب البحراوي نجاحه وتصدره "التريند" في مصر إلى دعوات والدته، التي يعتبرها "البركة" الحقيقية في حياته.

وقد تسبب هذا الموقف الإنساني في حالة من التعاطف الكبير بين محبيه وزملائه في الوسط الفني، الذين أشادوا بموقفه وبره بوالدته، معتبرين أن نجوميته الحقيقية تكمن في تمسكه بأصوله ووفائه لعائلته في أصعب الظروف، مفضلًا التواجد في غرفتها بمدينة طنطا على الوقوف على أكبر مسارح العواصم الأوروبية.

