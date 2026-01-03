18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 4 مواجهات على رأسهم مباراة أرسنال ضد بورنموث.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أستون فيلا ضد نوتنجهام فوريست الساعة: 2:30 م - القناة: beIN Sports MENA 1

برايتون ضد بيرنلي الساعة: 5:00 م - القناة: beIN Sports MENA 2

وولفرهامبتون ضد وست هام الساعة: 5:00 م - القناة: beIN Sports MENA 1

بورنموث ضد آرسنال - الساعة: 7:30 م - القناة: beIN Sports MENA 1

مواعيد مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي

السبت 3 يناير 2026

أستون فيلا ضد نوتنجهام فورست - 2:30 مساءً

برايتون ضد بيرنلي - 5 مساءً

وولفرهامبتون ضد وست هام يونايتد - 5 مساءً

بورنموث ضد أرسنال - 7:30 مساءً

الأحد 4 يناير 2026

ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتد - 2:30 مساءً

فولهام ضد ليفربول - 5 مساءً

توتنهام ضد سندرلاند - 5 مساءً

إيفرتون ضد برينتفورد - 5 مساءً

نيوكاسل ضد كريستال بالاس - 5 مساءً

مانشستر سيتي ضد تشيلسي - 7:30 مساءً

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 20



1 أرسنال 45 نقطة

2 مانشستر سيتي 41 نقطة

3 أستون فيلا 39 نقطة

4 ليفربول 33 نقطة

5 تشيلسي 30 نقطة

6 مانشستر يونايتد 30 نقطة

7 سندرلاند 29 نقطة

8 إيفرتون 28 نقطة

9 برينتفورد 27 نقطة

10 كريستال بالاس 27 نقطة

11 فولهام 27 نقطة

12 توتنهام هوتسبير 26 نقطة

13 نيوكاسل يونايتد 26 نقطة

14 برايتون 25 نقطة

15 بورنموث 23 نقطة

16 ليدز يونايتد 21 نقطة

17 نوتنجهام فوريست 18 نقطة

18 وست هام 14 نقطة

19 بيرنلي 12 نقطة

20 وولفرهامبتون 3 نقاط

