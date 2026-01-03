السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أرسنال
أرسنال
18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 4 مواجهات على رأسهم مباراة أرسنال ضد بورنموث.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أستون فيلا ضد نوتنجهام فوريست الساعة: 2:30 م - القناة: beIN Sports MENA 1

برايتون ضد بيرنلي الساعة: 5:00 م - القناة: beIN Sports MENA 2

وولفرهامبتون ضد وست هام الساعة: 5:00 م - القناة: beIN Sports MENA 1

بورنموث ضد آرسنال - الساعة: 7:30 م - القناة: beIN Sports MENA 1

مواعيد مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي 

السبت 3 يناير 2026

أستون فيلا ضد نوتنجهام فورست - 2:30 مساءً

برايتون ضد بيرنلي - 5 مساءً

وولفرهامبتون ضد وست هام يونايتد - 5 مساءً

بورنموث ضد أرسنال - 7:30 مساءً

 

الأحد 4 يناير 2026

ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتد - 2:30 مساءً

فولهام ضد ليفربول - 5 مساءً

توتنهام ضد سندرلاند - 5 مساءً

إيفرتون ضد برينتفورد - 5 مساءً

نيوكاسل ضد كريستال بالاس - 5 مساءً

مانشستر سيتي ضد تشيلسي - 7:30 مساءً

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 20


1 أرسنال 45 نقطة
2 مانشستر سيتي 41 نقطة
3 أستون فيلا 39 نقطة
4 ليفربول 33 نقطة
5 تشيلسي 30 نقطة
6 مانشستر يونايتد 30 نقطة
7 سندرلاند 29 نقطة
8 إيفرتون 28 نقطة
9 برينتفورد 27 نقطة
10 كريستال بالاس 27 نقطة
11 فولهام 27 نقطة
12 توتنهام هوتسبير 26 نقطة
13 نيوكاسل يونايتد 26 نقطة
14 برايتون 25 نقطة
15 بورنموث 23 نقطة
16 ليدز يونايتد 21 نقطة
17 نوتنجهام فوريست 18 نقطة
18 وست هام 14 نقطة
19 بيرنلي 12 نقطة 
20 وولفرهامبتون 3 نقاط 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي جدول ترتيب الدوري الانجليزي أستون فيلا بورنموث ضد آرسنال برايتون ضد بيرنلي مواعيد مباريات اليوم

مواد متعلقة

آرسنال وبرشلونة والأمم الإفريقية، مواعيد مباريات اليوم 3 يناير 2025 والقنوات الناقلة

أبرزها قمة السيتي وتشيلسي، مواعيد مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي

آرسنال يسحق أستون فيلا برباعية ويتصدر الدوري الإنجليزي

تشيلسي يسقط في ملعبه أمام أستون فيلا 1/2 بالدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

انتخابات النواب، غرفة عمليات حماة الوطن تستأنف متابعة التصويت بجولة الإعادة في الدوائر الملغاة

النقض تفصل اليوم في 35 طعنا على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب

رضا البحراوي يكشف سر اعتذاره عن حفلات أوروبا والخليج

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة السنغال والسودان بدور الـ 16 والقنوات الناقلة

الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت باللجان الانتخابية وتأخر محدود في فتح بعضها

الصحة: تقديم 360 ألف خدمة طبية ببورسعيد خلال 2025

الزمالك يحدد تسعيرة بيع ناصر ماهر وبيراميدز يرسل عرضًا رسميًا

خدمات

المزيد

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

سعر السمك اليوم السبت، البلطي الأسواني يسجل 80 جنيها وارتفاع كبير في الجمبري

سعر الفاكهة اليوم السبت، 12 صنفا يتجاوز الـ 60 جنيها

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع بنين.. ثمن نهائي أمم أفريقيا والسوبر الإسباني.. أرسنال ضد ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم موت الصديق في المنام وعلاقته ببداية فترة من الراحة والاستقرار

دعاء الصائمين في اليوم الثاني من الأيام البيض لشهر رجب 1447

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 3 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
‌‏ترامب: القبض على مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا