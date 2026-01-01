رئيس الوزراء يجري حوارا وديا مع العاملين بمصنع "سيماف"حول خطط التطوير

18 حجم الخط

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما يقوم به خلال جولاته التفقدية بالمصانع والشركات من إجراء حوار ودي مع عدد من العاملين بالمصنع في مراحل الإنتاج المختلفة؛ للاطمئنان على توافقهم مع خطط التطوير الجديدة، ومدى الاستفادة من الدورات التدريبية التي يتلقونها.

وخلال حواره مع أحد العاملين بالمصنع، استفسر الدكتور مصطفى مدبولي عن مدة عمله في المصنع، حيث أوضح أنه يعمل في المصنع منذ سنوات طويلة تزيد على 25 عاما، وهو ما أكسبه خبرات كبيرة في مجال التصنيع، والتمكن من الوصول لحلول غير تقليدية للمشكلات الفنية التي قد تواجهه أثناء عمله، بالإضافة إلى استفادته من الدورات التدريبية التي تنظمها رئاسة الهيئة العربية للتصنيع وإدارة المصنع بصفة دورية، مشيدا بما تم تنفيذه مؤخرا من خطط تطوير المصنع، لمواكبة أحدث تكنولوجيا التصنيع.

كما حرص مدبولي على الاطمئنان من العاملين على بيئة العمل ومدى جاهزيتها بالنسبة لهم، حيث أكدوا أن إدارة المصنع توفر لهم بيئة عمل مناسبة، ولا سيما ما يخص الرعاية الصحية والاجتماعية؛ موضحين في الوقت نفسه أن الهيئة العربية للتصنيع توفر نظاما عالي الجودة للتأمين الطبي في مستشفى خاص بالهيئة؛ حيث تتم تغطية كل العاملين بمصانع الهيئة تأمينيا.

واطمأن رئيس الوزراء كذلك عن المسافة التي يقطعونها يوميا للوصول للمصنع وكيفية الانتقال من وإلى المصنع؛ حيث أوضح العاملون أن إدارة الهيئة والمصنع توفران أتوبيسات مخصصة لانتقالاتهم من وإلى المصنع، كما أوضحوا أن العمل في المصنع يكون بنظام النوبتجيات.

وخلال تواجده بالمصنع، سطر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة جاء فيها: "بسم الله الرحمن الرحيم، أتشرف اليوم بزيارتي الثانية لهذا الصرح الصناعي العملاق "سيماف" بعد زيارتي الأولى له منذ سنوات؛ حيث لمست مدى التطوير الذي تم في المصنع منذ الزيارة الأولى... مع تمنياتي لإدارة الهيئة العربية للتصنيع والمصنع بالنجاح والتقدم، مع خالص تحياتي د. مصطفى مدبولي 1 /1/ 2026".

وفي نهاية الجولة التقطت صورا تذكارية لرئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظ ورؤساء الهيئات ورئيس الهيئة العربية للتصنيع ورئيس مجلس إدارة المصنع وعدد كبير من العاملين.

