مصنع "سيماف": إنهاء وتسليم 10 قطارات مترو أنفاق مكيفة للخط الثالث

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم لأعمال تطوير مصنع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق "سيماف"، عددا من أقسام ومكونات المصنع، بصحبة مرافقيه من الوزراء ومحافظ القاهرة، وعدد من رؤساء الهيئات والجهات المعنية.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء جولته بمكونات المصنع بتفقد مركز البيانات الرئيسي، حيث أكد اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنه انطلاقا من إيمان الهيئة بأهمية المواكبة مع أحدث نظم التطوير العالمية في قطاع صناعات السكك الحديدية، حرصت الهيئة على الاستعانة بالمكاتب الاستشارية خلال تخطيط وتنفيذ أعمال التطوير، وكذا رؤية المتخصصين في هذا المجال، وقد نجح مصنع سيماف في إنجاز جميع أعمال التطوير والتحديث، بدعم ومتابعة مستمرة من رئاسة الهيئة.

فيما أكد اللواء مهندس أحمد شاكر، رئيس مجلس إدارة مصنع سيماف، أن الإدارة لم تغفل العنصر البشري من المهندسين والفنيين الذين تم تدريبهم وفقا لبرامج متخصصة داخليا وخارجيا، مضيفا: في الوقت الذي كان فيه مصنع سيماف يشهد تطويرًا شاملًا لم تتوقف عجلة الإنتاج وتم مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمصنع بوتيرة متصاعدة، وتسليم المنتجات المتنوعة طبقا للمخطط الزمني المحدد، وفقا لمعايير الجودة العالمية.



وخلال وجود رئيس الوزراء بمركز البيانات شرح اللواء كامل مصطفى منظومة الاتصالات الصناعية بالمركز، ومنظومة التحكم عن بعد في ماكينات المصنع، ومنظومة مركز مراقبة المصنع بالكاميرات، كما شرحت المهندسة منة الله محمد ماهية عمل مركز التحكم الإشرافي ومراقبة البيانات (سكادا).

وتضمنت جولة الدكتور مصطفى مدبولي بالمصنع أيضا تفقد مركز القطع بالليزر؛ حيث استمع لشرح من المهندسة مروة محمود حول مكونات المركز، والتي تشمل ماكينة ثناية قدرة ٨٠٠ طن، وماكينة ثناية قدرة ٣٠٠ طن، لتشكيل المعادن، بالإضافة لمثقاب الدفة.

كما شرحت المهندسة زينب عبد الرحمن كيفية عمل "القصافة الترددية" التي تعد قصافة تاريخية وقائمة بالمصنع منذ عام ١٩٦٠، كما شرحت عمل الوحدة الرئيسية بالمركز وبها ماكينة القطع بالليزر بقدرة إنتاجية تتراوح بين ١٠ إلى ٢٥ طنا في الوردية الواحدة، بجانب شرح مكونات مخزن الخامات.

وخلال تفقده مركز الليزر، شاهد رئيس الوزراء النماذج المعروضة، كما تحدث مع المهندسين المسئولين عن المصنع حول بعض الأمور الفنية والهندسية الخاصة بهذه الصناعة، ونسبة المكون المحلي بها.

وتوجه رئيس الوزراء إلى مركز القطع بالبلازما، حيث شرح المهندس/ أحمد إبراهيم، مكونات المركز التي تشمل روبوتات لحام وقطع تعمل بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ماكينات قطع بالبلازما، ومخزن الخامات.

وفي غضون ذلك، شاهد الدكتور مصطفى مدبولي عددا من ماكينات القطع بالبلازما، مثل التقطيع المائل والتقطيع المستقيم، والمثقاب الكهربائي، كما توقف أمام ماكينة 2 وماكينة 3 التي تعمل على التقطيع المتزامن والقطع باللهب، ثم توجه للاطلاع على مخزن رأسي للخامات، وشاهد ماكينة لحام بالروبوت، وماكينة لحام.

وخلال جولته التفقدية بالمصنع، زار رئيس مجلس الوزراء مقرات تقديم ومعرض المنتجات المختلفة، والتي شاهد فيها مسطح أجزاء السيارة المزودة بقلاب، وبوجي مترو الأنفاق للخط الثالث، ونموذجا لسيارة قلاب تحت التشطيب، كما شاهد نموذجا آخر لعربة باور، وكونتينر فصل تعليمي؛ حيث حرص الدكتور مصطفى مدبولي على تفقد تجهيزات الفصل التعليمي القائم في هذا الكونتينر.

وتوجه رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه إلى مركز التشغيل الرقمي (CNC)؛ حيث أوضح المهندس أيمن عبد العزيز أن المركز يتضمن توافر ماكينة عملاقة تعد الوحيدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتشغيل وتشكيل المعادن، والتي تعمل بنظام التحكم الرقمي بالكامل بأحدث تكنولوجيا عالمية، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية، حيث يتوافر منها ٨ ماكينات فقط على المستوى العالميّ، ويتوافر بالمركز ماكينة تشغيل عملاقة متعددة الوظائف تعمل بالليزر.

كما تفقد رئيس مجلس الوزراء مصنع عربات البضائع، حيث أوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن مصنع "سيماف" نجح في إنهاء وتسليم 10 قطارات مترو أنفاق مكيفة (بإجمالي 80 عربة) للخط الثالث بالقاهرة بالتعاون مع شركة "هيونداي روتيم" الكورية، كما تم تسليم 375 عربة سطح ناقلة للحاويات ضمن عقد لتوريد 1000 عربة بضائع متنوعة، بالتوازي مع المشاركة في مناقصات دولية في أوغندا وتونس، مدعومًا بحصول المصنع على شهادة الجودة العالمية للصناعات السككية التي تؤهله للتصدير للخارج.

وفي أثناء ذلك، اطلع رئيس الوزراء على مراحل تصنيع مفصلات الشاسيه الصندوق، وتثبيته، ومرحلة تصنيع وتجميع بوليستر شاسيه السيارات المزودة بقلاب، ثم شاهد نموذجا لهذه السيارة في شكلها النهائي.

وفي الوقت نفسه، أشار اللواء مهندس مختار عبداللطيف إلى أن مصنع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق (سيماف) شهد تحديثًا كاملًا بإنشاء مركز التشغيل الرقمي بقدرة إنتاج مشغولات معدنية زنة 30 طنًا بدقة متناهية، فضلًا عن تطوير خطوط إنتاج المصنع بأحدث الآلات والمعدات المختلفة التي تشمل الروبوتات والماكينات الرقمية، إلى جانب تطوير البنية التحتية والهندسية، بالإضافة إلى رقمنة وحوكمة خطوط الإنتاج والربط الالكتروني لمختلف قطاعات المصنع ودورات العمل به، وتنفيذ دورات تدريبية خارجية ومحلية للمهندسين والفنيين في مجالات عمل المصنع.

