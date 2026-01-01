الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق بمصنع سيماف (صور)

رئيس الوزراء يتفقد
رئيس الوزراء يتفقد تطوير وتحديث مصنع سيماف
18 حجم الخط
ads

بدأ، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية لأعمال تطوير مصنع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق "سيماف".

ورافقه خلال الجوية الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والمهندس وجدى رضوان، نائب وزير النقل، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والدكتور طارق الجويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وعدد من مسئولي وممثلي الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع، وشركة "هيونداي روتيم" الكورية الجنوبية.

تطوير مصنع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق "سيماف" 


كما شارك في الزيارة "تشوي بيونغ سون"، الوزير المفوض والقنصل العام للسفارة الكورية بالقاهرة.

وكان في الاستقبال اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء مهندس أحمد شاكر، رئيس مجلس إدارة مصنع سيماف.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تضع مستهدفات واضحة في مجال توطين صناعة وسائل النقل المختلفة، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الصناعية الضخمة التي تمكن الدولة من وضعها على خريطة التصنيع الإقليمي والعالمي.

ولفت إلى أن مشروعات التطوير في مصنع " سيماف"  تمثل منظومة متكاملة لتوطين صناعة النقل في مصر، وتسهم في تعزيز الاقتصاد، وتوفير العملة الصعبة، وفتح مجالات جديدة للتصدير، وبناء كوادر فنية مصرية قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا.

آليات الثورة الصناعية الرابعة

وبدأت فعاليات برنامج الجولة التفقدية لرئيس مجلس الوزراء، بالاستماع لعرض تقديمي حول المصنع ومراحل تطويره؛ حيث ألقى اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، كلمة أشار خلالها إلى أننا نشهد اليوم تتويج جهود نعتز ونتشرف بها، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير وتحديث مصنع (سيماف)، وفقًا لآليات الثورة الصناعية الرابعة، وفي ظل رؤية مصر للتنمية المستدامة ۲۰۳۰؛ حيث أصبحت الهيئة العربية للتصنيع في عهد الجمهورية الجديدة صرحًا صناعيًا متطورًا يهدف إلى التحديث والتطور التكنولوجي.


وعقب ذلك، تم عرض فيلم تسجيلي عن مصنع سيماف بعنوان " عراقة وتطوير"، تناول مراحل تطوير المصنع، والمحاور التي ارتكزت عليها عملية التطوير، وكذا المخطط الزمني لتنفيذ ذلك، كما تناول خطوط الإنتاج، والتعرف على أحدث الماكينات التي تم الاستعانة بها في مراحل التطوير، لمواكبة التقنيات الحديثة في التصنيع الرقميّ.

وفي هذا الإطار، تم استعراض مراحل تطوير المصنع ـ خلال الفيلم التسجيلي ـ والتي تأتي في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ خطة الدولة الطموحة لتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب التصنيع المحلي وتقليل الواردات والعمل بآليات  ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وخاصة أن مصنع سيماف شهد عملية تطوير شاملة لم يشهدها  منذ تأسيسه في عام 1958، من خلال تحديث ماكينات وخطوط الإنتاج بأحدث تقنيات التصنيع الرقمي، التي تعمل من خلال شبكة متطورة متصلة بمركز التصميم ومركز البيانات الرئيسية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الورش الإنتاجية وتزويدها بأنظمة التشغيل المختلفة.

كما تم التنويه لتجديد شبكة خطوط السكك الحديدية داخل المصنع والتي يزيد طولها على 7 كيلو مترات، فضلا عن  تطوير البنية التحتية وشبكات الغاز والكهرباء والمياه والمباني الإدارية والخدمية؛ لتوفير بيئة عمل ملائمة،  مما انعكس إيجابيا على زيادة القدرات الإنتاجية للمصنع وتنوع المنتجات بشكل متزايد، بما يلبي احتياجات الدولة من عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق  بمعايير تنافسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس مجلس الوزراء الثورة الصناعية الرابعة الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية لسكك حديد الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع توطين صناعة النقل في مصر رئيس الوزراء

مواد متعلقة

مدبولي يتفقد اليوم مصنع سيماف لمتابعة معدلات الإنتاج وجهود توطين صناعة وسائل النقل السككي

رئيس الوزراء يشارك المحتفلين بالعام الجديد في احتفالية شركة العاصمة الجديدة

رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات الحكومية

رئيس الوزراء يستعرض آليات تعظيم موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم.. وزير الاستثمار يزف بشرى سارة للحكومة.. ويؤكد: تسجيل أعلى انخفاض في عجز الميزان التجاري.. الوصول إلى أكبر زيادة في الصادرات غير البترولية خلال 10 سنوات

قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن ضريبة تخص مهرجان القاهرة السينمائي

الحكومة توافق على تعديل قرار إنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

الحكومة توافق على مد العمل بتأشيرة الترانزيت مجانا لمدة عام

الأكثر قراءة

أبرزها مواجهة الزمالك والاتحاد، مواعيد مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

الرعاية الصحية تعتمد الاستراتيجية الجديدة للفترة 2025–2029

درجات الحرارة اليوم الخميس أول أيام السنة الجديدة في محافظات مصر

بصور الأقمار الصناعية، خريطة المناطق المعرضة لسقوط أمطار اليوم وموقف القاهرة

ارتفاع الأمواج يقترب من 4 أمتار، اضطراب الملاحة البحرية يضرب 9 شواطئ في البحر المتوسط

بيان محمد إبراهيم، أول مولودة في 2026

كأس عاصمة مصر، موعد مباراة الأهلي وفاركو

الرعاية الصحية: بدء نقل تبعية عدد من المنشآت الصحية للهيئة في 5 محافظات

خدمات

المزيد

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري في البنوك الرئيسية اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

البيضاء تقفز 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 1 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، الطماطم تقفز إلى 10 جنيهات بسوق الجملة وانخفاض 8 أصناف

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مع بداية 2026، الشيخ عطية صقر يوضح موقف الإسلام من التنبؤات بأحداث العام الجديد

تفسير رؤيا العيد في المنام وعلاقتها بالفرح والسعادة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 1 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads