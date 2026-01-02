فتح باب الترشح في انتخابات نقابة المهندسين

18 حجم الخط

أعلنت نقابة المهندسين فتح باب الترشح على كافة المراكز النقابية الخالية بنقابة المهندسين اعتبارًا من الأحد الموافق 11/ 1/ 2026، ويستمر في تلقي طلبات السادة المرشحين حتى يوم الأحد الموافق 25/ 1/ 2026، وذلك بمقر النقابة العامة وجميع مقرات النقابات الفرعية طوال أيام الأسبوع بدءًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 6 مساء، وستجري الانتخابات على جميع المراكز النقابية لكافة مستوياتها، (نقيب عام - أعضاء مكملين - رؤساء النقابات الفرعية) ونصف أعضاء (مجالس النقابات الفرعية - مجالس الشعب) ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات نفاذًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته والنظام الداخلي الصادر بالقرار الوزاري رقم 2133 لسنة 1975

ليكون الترشح على المناصب التالية:-

أولا: النقيب العام.

ثانيًا: رؤساء النقابات الفرعية.

ثالثا: الأعضــاء المكمـلون

يكون تمثيلهم بالمجلس الأعلى للنقابة بعدد (11) عضوا مكملا ويمثلون على النحو التالى: عدد (2) مهندس من كل شعبة من الشعب الهندسية الآتية:

(الكهربائية - المدنية - الميكانيكية - المعمارية)

عدد (1) مهندس من كل شعبة من الشعب الهندسية الآتية:

( تعدين وبترول وفلزات - الكيميائية والنووية - صناعة الغزل والمنسوجات ).

رابعا: مجالس الشعـب

الشعب الهندسية:

(الكهربائية - المدنية - الميكانيكية - المعمارية) مطلوب لكل مجلس شعبة على مستوى الجمهورية:

- عدد (3) مهندس ممن مضى على تخرجهم أكثر من 15 سنة.

- عدد (5) مهندس ممن مضى على تخرجهم أقل من 15 سنة.



الشعب الهندسية:

(تعدين وبترول وفلزات - الكيميائية والنووية - صناعة الغزل والمنسوجات)

مطلوب لكل مجلس شعبة على مستوى الجمهورية:

- عدد (3) مهندس ممن مضى على تخرجهم أكثر من 15 سنة.

- عدد (3) مهندس ممن مضى على تخرجهم أقل من 15 سنة.

تجرى الانتخابات على النحو التالي:

1) الجمعة الموافق: 27 /02/ 2026 لانتخابات:

- رؤساء النقابات الفرعية

- نصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن مضى علي انتخابهم أربع سنوات

- نصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية ممن مضى علي انتخابهم أربع سنوات

2) الجمعة الموافق: 06/ 03 /2026 لانتخابات:

- النقيب العام

- الأعضاء المكملون

- الإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.

3) الجمعة الموافق: 13 /03 /2026 لانتخابات:

- الإعادة على منصب النقيب العام حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.



شروط الترشح:

- أن يكون مسددًا للاشتراكات حتى نهاية السنة السابقة لإجراء الانتخابات عام 2025.

- تقدم صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة لنقابة المهندسين المصرية.

- تقديم ما يفيد ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل حديث بأحد المستشفيات الحكومية أو العسكرية موجهًا لنقابة المهندسين المصرية.

- يكون موعد تلقى التنازلات والطعون يوم الخميس والجمعة الموافق 29 /30-1-2026.

- يكون الترشح على المراكز النقابية بمقر النقابة العامة أو بمقر النقابة الفرعية التابع لها المرشح.

- يتقدم المهندس بنفسه للترشح، ويجوز التقدم للترشح بموجب توكيل خاص موثق بالشهر العقاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.