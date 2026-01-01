الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ الأعمال المتبقية بحديقة الفسطاط تمهيدًا للافتتاح والتشغيل

رئيس الوزارء
رئيس الوزارء
18 حجم الخط
ads

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال المتبقية بمشروع "حدائق الفسطاط"، وكذا الموقف التنفيذي للتجمع العمراني الجديد غرب الضبعة، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، مساعد وزير الإسكان ونائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصّار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للمرافق، والمهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتخطيط والمشروعات، والدكتور محمد مسعود رئيس الجهاز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور عبدالعزيز فهمي، رئيس مجلس إدارة المكتب الاستشاري "إيهاف".

  

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول موقف تنفيذ الأعمال المتبقية بحديقة الفسطاط، في ضوء الاستعداد لافتتاح الحديقة، تمهيدًا لتشغيلها وفتحها أمام الزوّار.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في هذا الصدد، أنه تم استعراض تقرير حول الموقف التنفيذي لمشروع حدائق الفسطاط، مشيرًا إلى الانتهاء من أعمال التطوير بمنطقة ساحة مسجد عمرو بن العاص والمنطقة الثقافية، التي تضم ستة مطاعم والنادي المصري القاهري، ومؤكدًا أن نسبة الإنجاز قد بلغت نحو 95%.

وتابع المستشار محمد الحمصاني أنه تم خلال الاجتماع عرض موقف فحص الأعمال المعمارية والإنشائية، وأعمال الأرصفة وساحات انتظار السيارات وممرات المشاة، فضلًا عن موقف فحص أعمال شبكات المياه والصرف الصحي والري، إلى جانب فحص الأعمال الكهربائية والميكانيكية وأعمال مكافحة الحريق، وتم تأكيد ضرورة الانتهاء من الأعمال المتبقية على أعلى مستوى من الجودة.

 الموقف التنفيذي للتجمع العمراني الجديد غرب الضبعة

وأشار" الحمصاني" إلى أن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي للتجمع العمراني الجديد غرب الضبعة، وأعمال البنية التحتية وتمهيد ورصف الطرق وتنفيذ شبكات المرافق لمياه الشرب والصرف الصحي والتغذية الكهربائية بكامل المشروع، فضلًا عن موقف مباني الخدمات التي تشمل مدرسة والوحدة الصحية والسوق التجارية، حيث تم التأكيد أن معدلات التنفيذ تسير بصورة جيدة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال المتبقية بمشروع "حدائق الفسطاط" بجودة عالية، حتى يتسنى افتتاح المشروع وبدء تشغيله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي القومي لبحوث الإسكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المياه والصرف الصحي

مواد متعلقة

انتهاء 22013 مشروعا بمختلف القطاعات، مدبولي يتابع موقف المرحلة الأولى من "حياة كريمة"

رئيس الوزراء يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات

رئيس الوزراء يجري حوارا وديا مع العاملين بمصنع "سيماف"حول خطط التطوير

مصنع "سيماف": إنهاء وتسليم 10 قطارات مترو أنفاق مكيفة للخط الثالث

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق بمصنع سيماف (صور)

مدبولي يتفقد اليوم مصنع سيماف لمتابعة معدلات الإنتاج وجهود توطين صناعة وسائل النقل السككي

رئيس الوزراء يشارك المحتفلين بالعام الجديد في احتفالية شركة العاصمة الجديدة

رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات الحكومية

الأكثر قراءة

أشرف بن عياد يعلن انتقال حمزة عبد الكريم من الأهلي إلى برشلونة

مواعيد مباريات ليفربول في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

الروص والكب يواصلان الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 1 يناير 2026

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالدولة

كريم عبد العزيز يهنئ جمهوره بالعام الجديد

إزالة 110 أكشاك غير مرخصة بشوارع العاصمة

السجن المشدد لـ4 أصحاب شركات لاتهامهم بالتهرب الضريبي

أمطار غزيزة وغيوم شديدة، موجة من الطقس السيئ بالبحيرة (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

الروص والكب يواصلان الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 1 يناير 2026

تعرف على أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الخميس

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري في البنوك الرئيسية اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ليفربول في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على معنى "سبحا" في قوله تعالى "إن لك في النهار سبحا طويلا"

في يومها العالمي، الأزهر للفتوى يكشف عن 7 سلوكيات تعزز تماسك الأسرة

آراء العلماء في مكان دفن السيدة زينب وقصة وفاتها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads