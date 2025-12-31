وزير دفاع السودان: الوضع الأمني بالخرطوم تحسن والمؤسسات والسفارات تعود تدريجيا

18 حجم الخط

قال وزير الدفاع السوداني حسن داؤود، مساء اليوم الأربعاء، إن الوضع الأمني في الخرطوم تحسن بشكل كبير.

المؤسسات والسفارات تعود تدريجيا إلى الخرطوم

وبحسب شبكة «العربية»، أضاف وزير الدفاع السوداني: تم إفراغ الخرطوم من التشكيلات العسكرية.. معدلات عودة المواطنين للخرطوم كبيرة جدا.. المؤسسات والسفارات تعود تدريجيا إلى الخرطوم".

وتابع وزير الدفاع السوداني: "سنطبق القانون في مواجهة الأجانب الموجودين بطرق غير شرعية.. وسنقيم معسكرات للاجئين بعيدة عن المدن".

سقوط آلاف الضحايا والمصابين ونزوح مئات الآلاف من العائلات السودانية

ويكثف الجيش السوداني من هجماته على مليشيا الدعم السريع في ولايات كردفان مستهدفا خطوط الإمداد وعناصر الدعم وطائرات النقل العسكري التي تحمل الأسلحة للمليشيا.

وتسببت الحرب السودانية التي اندلعت منذ أبريل 2023، في سقوط آلاف الضحايا والمصابين ونزوح مئات الآلاف من العائلات السودانية، ناهيك عن المجاعة التي ضربت أغلب مناطق النزاع.

