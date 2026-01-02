الجمعة 02 يناير 2026
خارج الحدود

ميليشيا الدعم السريع تعلن مقتل مستشار حميدتي و5 من مرافقيه في غارة للجيش السوداني

حامد علي أبو بكر
حامد علي أبو بكر مستشار حميدتي، فيتو
قتل مستشار قائد "الدعم السريع" للشؤون الأمنية بإقليم دارفور حامد علي أبوبكر و5 من مرافقيه في غارة جوية نفذها الجيش السوداني ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأعلنت ميلشيا الدعم السريع في السودان مقتل المستشار حامد علي أبو بكر و5 من مرافقيه في الهجوم، في إقليم دارفور غربي البلاد.

وأوضحت أن الغارة نفّذتها طائرة مسيّرة استهدفت اجتماعا لقيادات ميدانية قرب مدينة زالنجي.

ويعرف حامد علي أبوبكر بأنه قائد مجموعة السيف الباتر مجلس الصحوة الثوري بالدعم السريع، كذلك يعدّ مستشار قائد الدعم السريع للشؤون الأمنية بإقليم دارفور.

