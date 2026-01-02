ميليشيا الدعم السريع تعلن مقتل مستشار حميدتي و5 من مرافقيه في غارة للجيش السوداني

18 حجم الخط

قتل مستشار قائد "الدعم السريع" للشؤون الأمنية بإقليم دارفور حامد علي أبوبكر و5 من مرافقيه في غارة جوية نفذها الجيش السوداني ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأعلنت ميلشيا الدعم السريع في السودان مقتل المستشار حامد علي أبو بكر و5 من مرافقيه في الهجوم، في إقليم دارفور غربي البلاد.

وأوضحت أن الغارة نفّذتها طائرة مسيّرة استهدفت اجتماعا لقيادات ميدانية قرب مدينة زالنجي.

ويعرف حامد علي أبوبكر بأنه قائد مجموعة السيف الباتر مجلس الصحوة الثوري بالدعم السريع، كذلك يعدّ مستشار قائد الدعم السريع للشؤون الأمنية بإقليم دارفور.

