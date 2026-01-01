الخميس 01 يناير 2026
أخبار مصر

السيسي يهنئ رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بذكرى الاستقلال

الرئيس السيسي والبرهان
الرئيس السيسي والبرهان
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس حسام زعتر، الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية السودان بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

وفي سياق آخر شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة، اختبارات كشف الهيئة لحاملي درجة الدكتوراه من دعاة وزارة الأوقاف، المقرر التحاقهم بالأكاديمية في دورة علمية تمتد لعامين، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، وأعضاء لجنة المحكمين من وزارة الأوقاف وهيئة كبار العلماء. 

