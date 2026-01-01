الخميس 01 يناير 2026
خارج الحدود

الجيش السوداني يستهدف مواقع الدعم السريع في جنوب كردفان

الجيش السوداني، فيتو
الجيش السوداني، فيتو
ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن هناك معارك مستمرة بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع بالحمادي والدبيبات في كردفان.

الجيش السوداني يستهدف مواقع الدعم السريع في جنوب كردفان

وأكدت التقارير أن مليشيا  الدعم السريع تدفع بتعزيزات إلى محيط هبيلا في جنوب كردفان، في حين استهدفت مسيرات للجيش السوداني مواقع للمليشيات في جنوب كردفان.

وبالأمس الأربعاء، أفادت وسائل إعلام سودانية بأن قوات الجيش السوداني تمكنت من دخول مدينة الحمادي بولاية جنوب كردفان، عقب معارك وُصفت بالعنيفة مع ميليشيا الدعم السريع، شهدتها المدينة ومحيطها خلال الساعات الماضية. 

وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، قبل أن ينجح الجيش في فرض وجوده داخل المدينة.

ووفقًا للمعلومات المتداولة، أسفرت المواجهات عن خسائر في الأرواح والمعدات، وسط تحركات عسكرية مكثفة شملت تعزيزات ودفع وحدات إضافية للسيطرة على النقاط الاستراتيجية داخل الحمادي، وتأمين مداخلها ومخارجها لمنع أي هجمات مضادة.

بعد سيطرة الجيش السوداني عليها.. أهمية الحمادي في خريطة الصراع بجنوب كردفان

وتُعد مدينة الحمادي من المناطق ذات الأهمية العسكرية في جنوب كردفان، نظرًا لموقعها الجغرافي الذي يربط بين عدد من المناطق الحيوية، ما يجعل السيطرة عليها مكسبًا ميدانيًا مهمًا في سياق الصراع الدائر بالولاية.

أوضاع إنسانية مقلقة وترقب لتطورات المشهد داخل مدينة الحمادي

وفي المقابل، أثارت المعارك مخاوف بشأن الأوضاع الإنسانية للمدنيين داخل المدينة، في ظل أنباء عن نزوح بعض الأسر وتضرر منازل وبنية تحتية. ولا تزال الأوضاع الميدانية محل ترقب، مع انتظار ما ستسفر عنه الساعات المقبلة من تطورات أمنية أو سياسية في جنوب كردفان.

وذكرت تقارير إعلامية امس الثلاثاء، أن الجيش السوداني نفذ ضربة نوعية جوية على تمركزات مليشيا  الدعم السريع بولاية جنوب كردفان.

ويكثف الجيش السوداني من هجماته على مليشيا الدعم السريع في ولايات كردفان مستهدفا خطوط الإمداد وعناصر الدعم وطائرات النقل العسكري التي تحمل الأسلحة للمليشيا.

