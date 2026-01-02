تجنبوا التصوير، سفارة روسيا بطهران توجه رسالة لمواطنيها المتواجدين في إيران

18 حجم الخط

دعت السفارة الروسية لدى طهران المواطنين الروس المتواجدين في إيران إلى تجنب التجمعات الاحتجاجية وعدم الانجرار وراء الاستفزازات المحتملة، في ظل تصاعد الاضطرابات في البلاد.

المواطنون الروس في إيران

وجاء في بيان نُشر على قناة "تلجرام" التابعة للسفارة: "تدعو السفارة المواطنين الروس في إيران إلى مراعاة تدابير السلامة والحذر المعقولة.

من الضروري تجنب التجمعات الاحتجاجية وغيرها من التجمعات، وعدم الانجرار وراء الاستفزازات المحتملة، والامتناع قطعا عن التصوير الفوتوغرافي والتسجيل المرئي حتى عودة الأوضاع إلى طبيعتها".

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أشار البيان إلى أن السفارة وجميع المؤسسات الروسية في الخارج تعمل وفقا للوضع الطبيعي، مشيرا إلى أن الشرطة اتخذت إجراءات لتعزيز الأمن في شوارع المدن الإيرانية، مع تسجيل اشتباكات بين بعض العناصر وجهات إنفاذ القانون التي تقوم بعملها لضمان النظام والشرعية.

وأضاف البيان: "بشكل عام، تستمر الحياة الطبيعية في مجراها، وتعمل وسائل الاتصال والإنترنت وجميع الخدمات الحكومية كالمعتاد".

احتجاجات اندلعت في إيران في نهاية ديسمبر 2025

يأتي هذا التحذير في أعقاب احتجاجات اندلعت في إيران في نهاية ديسمبر 2025 على خلفية انخفاض حاد في قيمة العملة المحلية (الريال الإيراني)، حيث شكلت التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على الأسعار محورًا رئيسيًا للاحتجاجات. وظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لمتظاهرين في طهران ومدن أخرى.

على خلفية هذه الأحداث، قدم محافظ البنك المركزي الإيراني السابق، محمد فرزين، استقالته، وعين الرئيس الإيراني عبد الناصر همتي محله بموجب مرسوم رئاسي في 31 ديسمبر.

وتشهد إيران فترة من ارتفاع معدلات التضخم، حيث وصل المعدل السنوي للتضخم وفقًا للبنك المركزي الإيراني إلى 38.9%، بينما يواصل الريال تراجعه الحاد مقابل الدولار.

فبعد أن كانت القيمة غير الرسمية للدولار حوالي 50 ألف ريال قبل سنوات، وصل سعره في السوق الحرة حاليا إلى حوالي 1.4 مليون ريال.

