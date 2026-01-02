وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يفتح ملفات مهملة ويطلق خطة لتعظيم الموارد بميت غمر

18 حجم الخط

قام الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الجمعة بجولة تفقدية مفاجئة شملت عددا من الهيئات الشبابية والرياضية التابعة لإدارة شباب ميت غمر، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لضبط منظومة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للنشء والشباب.

بجولة تفقدية مفاجئة بمراكز شباب ميت غمر

وذلك في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بمتابعة الهيئات الشبابية والرياضية ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق الانضباط بمراكز الشباب والأندية الرياضية على مستوى محافظة الدقهلية.

وشملت الجولة التفقدية بإدارة شباب ميت غمر اليوم كلا من: نادي دقادوس الرياضي، نادي ميت غمر الرياضي، مركز التنمية الشبابية بميت غمر، ومركز شباب دنديط، حيث اطلع وكيل الوزارة على سير العمل، مستوى الانضباط الإداري، حالة المنشآت، ومدى تنفيذ الأنشطة والبرامج المختلفة.

وأكد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل الوزارة، أن هذه الجولات المفاجئة تأتي تنفيذا لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة بضرورة المتابعة المستمرة والتواجد الميداني الفعال، مشيرا إلى أن الهدف ليس الرقابة فقط، بل دعم الكوادر العاملة وتطوير منظومة العمل بما يخدم النشء والشباب وأبناء المجتمع.

وشدد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل الوزارة، على استغلال الإمكانات غير المستغلة داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية، والتي تصلح للاستثمار في منشآت رياضية وخدمية مثل حمامات السباحة، ملاعب المنجل، صالات الأنشطة الرياضية متعددة الأغراض، وقاعات أفراح، بما يسهم في تعظيم الموارد الذاتية للمراكز والأندية واستدامة الأنشطة.

إعادة الانضباط الإداري والفني

كما أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، خلال جولته التفقدية، وحديثه مع رؤساء مجالس الإدارات، والمديرين التنفيذيين بمراكز الشباب والأندية الرياضية، والتى تفقدها بإدارة شباب ميت غمر، على أهمية الالتزام بالنظافة داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية، وإجراء أعمال الصيانة الدورية والدهانات اللازمة للحفاظ على المنشآت، مع إعادة الانضباط الإداري والفني، وتشجيع المراكز على الاشتراك في الاتحادات الرياضية لبعض الألعاب لتطوير الأنشطة ورفع كفاءة الأداء.

ورافق الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، خلال الجولة التفقدية، كل من: طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، وسامح سليم مدير إدارة الهيئات الشبابية، ومحمد فتحي معاون وكيل الوزارة لشئون الشباب، وأشرف عبد الحميد رئيس قسم المراجعة الداخلية والحوكمة ووكيل الإدارة.

تطوير الأداء داخل الهيئات الشبابية

وفي ختام الجولة التفقدية المفاجئة بإدارة شباب ميت غمر، شدد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل الوزارة، على ضرورة تلافي الملاحظات التي تم رصدها، والعمل على تطوير الأداء داخل الهيئات الشبابية والرياضية، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة نحو بناء جيل واع وقادر على المشاركة الفعالة في المجتمع.

