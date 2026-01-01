خبير بالشأن الإسرائيلي: تل أبيب مصممة على تهجير سكان غزة بمنع المساعدات

18 حجم الخط

علق الدكتور يحيى قاعود، المحلل السياسي والخبير بالشئون الإسرائيلية، على قرار إسرائيل حظر 37 منظمة دولية من العمل في قطاع غزة، مؤكدًا أنّ هذه الخطوة تأتي في ظل تصاعد الضغط الدولي على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للانتقال إلى المرحلة الثانية وبدء خطوات عملية على الأرض، بما في ذلك توسيع العمل الإنساني وفتح معبر رفح.

وأوضح قاعود، خلال لقاء عبر زووم مع الإعلامية هند الضاوي ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع على قناة القاهرة والناس، أنّ الاحتلال الإسرائيلي أغلق المعبر مؤخرًا ومنع عمل المنظمات الدولية، مشيرًا إلى أنّ نتنياهو يسعى من وراء ذلك إلى القضاء على الأدوات الإنسانية قبل فتح المعبر، في خطوة تعكس سياسة إسرائيلية متعمدة لمنع المنظمات الإغاثية من أداء مهامها داخل القطاع.

حجج الاحتلال واهية.. والهدف الضغط على السكان للتهجير

وأشار الخبير إلى أن المبررات التي قدمتها إسرائيل لفرض الحظر لم تثبت حتى الآن، محذرًا من أنه في حال نجحت إسرائيل في منع المنظمات الدولية من العمل، فلن يكون هناك أي جهة لتوزيع المساعدات على الأرض، ما يمهد الطريق لفرض قانون الغاب ويزيد الضغط المباشر على السكان، مؤكدًا أن الهدف النهائي يتمثل في دفع سكان غزة نحو التهجير القسري.

سياسة إسرائيلية ممنهجة لمنع وصول المساعدات لغزة وتعزيز السيطرة

وأضاف قاعود أنّ الاحتلال يستخدم كل ما أوتي من قوة لتحقيق هذا الهدف، من خلال التحكم في المعابر ومنع وصول المساعدات الإنسانية، في محاولة لتغيير الواقع الديمغرافي والسياسي للقطاع، مؤكدًا أنّ هذه السياسة تمثل جزءًا من خطة إسرائيلية أوسع لتعزيز سيطرتها على غزة قبل الدخول في أي ترتيبات المرحلة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.