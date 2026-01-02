مصرع فتاة أسفل عجلات قطار في البدرشين

18 حجم الخط

لقيت فتاة مصرعها، دهسا أسفل عجلات القطار، حال عبورها شريط السكة الحديد في مدينة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع فتاة دهسها قطار البدرشين

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، فى حادث مصرع فتاة صدمها قطار بمدينة البدرشين، وتوصلت التحريات إلى أن الضحية خلال عبورها السكة الحديد صدمها القطار، مما أسفر عن مصرعها فى الحال.

بسؤال أفراد أسرتها، لم يشتبهوا فى الواقعة جنائيا، كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان، وتم إخطار النيابة التى باشرت التحقيق.

كانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارًا من مركز شرطة البدرشين، يفيد بمصرع فتاة حال عبورها شريط السكة الحديد بدائرة المركز.

شريط السكة الحديد بالبدرشين

وبإجراء التحريات تبين أنه حال عبور فتاة شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، تصادف قدوم أحد القطارات، واصطدم بها، ما أسفر عن مصرعها دهسا، أسفل عجلات القطار، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.

