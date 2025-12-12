الجمعة 12 ديسمبر 2025
سياسة

مؤشرات الحصر العددي بدائرة بولاق، تقدم محمد إسماعيل وعلي خالد وإعادة مرتقبة بين حسام المندوه وعربي زيادة

كشفت مؤشرات الحصر العددي لأصوات الناخبين في دائرة بولاق الدكرور اقتراب كل من علي خالد مرشح حزب العدل، ومحمد إسماعيل المرشح المستقل، من انتزاع الفوز وحصد المقعدين المخصصين للفوز المباشر في الدائرة. 

 

كما كشفت مؤشرات الحصر اقتراب المرشحين عربي زيادة حزب حماة الوطن، وحسام المندوه حزب مستقبل وطن، من خوض جولة الإعادة على المقعد المتبقي.

وخرج من السباق كل من محمد الحسيني المرشح المستقل، ومحمود توشكى مرشح حزب مستقبل وطن. 

وجرت إعادة الانتخابات في 30 دائرة من دوائر المرحلة الأولى لـانتخابات مجلس النواب 2025 بعد الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا التي قضت ببطلان نتائج هذه الدوائر وإعادة الاقتراع فيها بالكامل. 

وتمثل هذه الدوائر واحدة من أبرز محطات السباق الانتخابي الحالي لاتساعها وتنوع تركيبتها الجغرافية والاجتماعية، إضافة إلى حساسية المنافسة داخلها بعد بطلان النتائج السابقة.

وتشهد العملية الانتخابية متابعة مكثفة من الأحزاب السياسية والهيئات الرقابية، إلى جانب وجود ملاحظين ومندوبين داخل اللجان الفرعية والعامة لمراقبة انتظام التصويت ومستوى الإقبال والتعامل مع أي ملاحظات قد تظهر على مدار اليوم. 

وينظر إلى نتائج هذه الدوائر الثلاثين باعتبارها عنصرًا حاسمًا في تشكيل الخريطة النهائية للبرلمان الجديد، خصوصًا أنها تعيد رسم موازين المنافسة بين عدة قوى سياسية، وفي مقدمتها حزب العدل الذي يخوض الجولة المعادة بثمانية مرشحين يسعون لحجز مقاعد لهم ضمن الدورة البرلمانية المقبلة.

