مع فتح باب التقديم غدا، الأوراق المطلوبة للترشح على رئاسة حزب الوفد

حددت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد أن الأوراق والمستندات المطلوبة للترشح لرئاسة الحزب تتضمن:

١- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى (سارية).

٢- السيرة الذاتية للمرشح متضمنة البيانات الشخصية، والمؤهلات العلمية، والخبرة السياسية والحزبية، والمهنية والعامة.

٣- صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) موجهة باسم «حزب الوفد».

٤- صورة من بطاقة عضوية الحزب أو إيصال سداد الاشتراكات.

٥- إيصال سداد رسوم الترشح المقررة من خزينة الحزب.



وتستقبل غدا السبت ٣ يناير اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، برئاسة النائب المستشار طارق عبدالعزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، المرشحين فى تمام الساعة ١١ صباحًا.

وأكدت اللجنة، التزامها بكامل الحياد والشفافية باعتبارها على مسافة واحدة من كافة المرشحين، وتعمل على أن تظهر انتخابات رئاسة الوفد بالشكل الذى يليق بحزب خرج من رحم الأمة وعمره تجاوز الـ١٠٠ عام.

وأعلنت اللجنة عن فتح باب الترشح واستقبال المرشحين بدءًا من الحادية عشرة صباح غدا السبت ٣ يناير ويستمر لمدة ٦ أيام تنتهى فى الخامسة من مساء الخميس 8 يناير 2026.

وأوضحت اللجنة أن مقر الاستقبال «قاعة سعد زغلول» التاريخية بالمقر الرئيسى للحزب بـ١ شارع بولس حنا بالدقى، لتكون مقرًا رسميًا لاستقبال المرشحين، حيث تم تجهيزها بكافة الوسائل اللوجستية التى تليق بهذا الحدث، على أن يكون رسم الترشح مائة ألف جنيه مصرى، تسدد نقدًا أو بشيك مقبول الدفع باسم حزب الوفد المصرى.

وأكدت اللجنة أن الجدول الزمنى للطعون والتظلمات يومى ١٠ و١١ يناير ٢٠٢٦، على أن تعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الاثنين ١٢ يناير فى تمام العاشرة صباحا.

وقررت اللجنة وفقًا للعُرف المتبع فى الانتخابات السابقة إرساء مبدأ ترتيب المترشحين فى استمارة الانتخاب طبقا للحروف الأبجدية.

يُذكر أن رئيس الوفد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة حمل رقم ٥٠ و٥٤ لسنة ٢٠٢٥، ونص القرار الصادر بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥، على إعادة تشكيل لجنة جديدة تتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات رئيس حزب الوفد، المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٦.

وضمت اللجنة فى تشكيلها الجديد كلًا من النائب المستشار طارق عبدالعزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد، والنائبة الدكتورة أمل رمزى، عضو الهيئة العليا، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذى، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالحزب، والكاتب الصحفى حمادة بكر عضو مجلس إدارة جريدة «الوفد» وعضو الهيئة العليا.

كما ضم التشكيل أيمن محمد سيد المدير المالى، وأحمد عزت المدير الإدارى، وعلى حسن مدير شئون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شئون العضوية.

