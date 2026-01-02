موعد فتح باب الترشح على رئاسة حزب الوفد

الجمعة 02 يناير 2026
أكدت مصادر مقربة من الدكتور السيد البدوى شحاتة المرشح على رئاسة حزب الوفد أنه سيتقدم بأوراق ترشحه على رئاسة الحزب يوم الاثنين المقبل، كما سيتقدم الدكتور هانى سرى الدين والدكتور ياسر حسان وعيد هيكل بأوراق ترشحهم على رئاسة الحزب غدا السبت فى أول يوم من فتح باب الترشح.

فتح باب الترشح على انتخابات رئاسة حزب الوفد

انتخابات حزب الوفد، وحدد حزب الوفد موعد فتح باب الترشح في انتخابات رئاسة الحزب، غدا السبت 3 يناير 2026.

ويستمر فتح الباب يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ولمدة ستة أيام تنتهي يوم الخميس 8 يناير 2026.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

انتخابات حزب الوفد، وأصدر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بشأن الإجراءات المنظمة لانتخابات رئاسة الحزب، شملت تحديد مواعيد تلقي طلبات الترشح وجدول الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين والتى ستجرى فى ٣٠ يناير الجاري.

وكانت أبرز الأسماء التي أعلنت الترشح رسميا على رئاسة الحزب الدكتور السيد البدوى شحاتة رئيس حزب الوفد الأسبق، والدكتور هاني سري الدين نائب رئيس حزب الوفد، والدكتور ياسر حسان أمين الصندوق في حزب الوفد، والمهندس حمدي قوطة، كما ينتظر خلال الأيام المقبلة إعلان عدد آخر الترشح. 

انتخابات رئاسة حزب الوفد 

وفي وقت سابق شهد اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد اختيار لجنة للإشراف على انتخابات رئاسة حزب الوفد من أعضاء الهيئة العليا وتم اختيارها رئيسا للجنة حاتم رسلان وعضوية مصطفى رسلان وطارق سباق وإبراهيم صالح وأمل رمزى وحمادة بكر وستحدد اللجنة الجهة التى ستشرف على الانتخابات.

وتوافق أعضاء الهيئة العليا أيضا على أن تكون النيابة الإدارية هي المشرفة على الانتخابات وتختص اللجنة بتلقى الطلبات والطعون بعد ذلك، وسيكون التصويت والفرز يدويا.

