غدا، فتح باب الترشح على انتخابات رئاسة حزب الوفد

انتخابات حزب الوفد، حدد حزب الوفد موعد فتح باب الترشح في انتخابات رئاسة الحزب، غدا السبت 3 يناير 2026.

ويستمر فتح الباب يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ولمدة ستة أيام تنتهي يوم الخميس 8 يناير 2026.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

انتخابات حزب الوفد، أصدر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بشأن الإجراءات المنظمة لانتخابات رئاسة الحزب، شملت تحديد مواعيد تلقي طلبات الترشح وجدول الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين والتى ستجرى فى ٣٠ يناير المقبل.

وكانت أبرز الأسماء التي أعلنت الترشح رسميا على رئاسة الحزب الدكتور السيد البدوى شحاتة رئيس حزب الوفد الأسبق، والدكتور هاني سري الدين نائب رئيس حزب الوفد، والدكتور ياسر حسان أمين الصندوق في حزب الوفد، والمهندس حمدي قوطة، كما ينتظر خلال الأيام المقبلة إعلان عدد آخر الترشح.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

وفى وقت سابق شهد اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد اختيار لجنة للإشراف على انتخابات رئاسة حزب الوفد من أعضاء الهيئة العليا وتم اختيارها رئيسا للجنة حاتم رسلان وعضوية مصطفى رسلان وطارق سباق وإبراهيم صالح وأمل رمزى وحمادة بكر وستحدد اللجنة الجهة التى ستشرف على الانتخابات.

وتوافق أعضاء الهيئة العليا أيضا على أن تكون النيابة الإدارية هي المشرفة على الانتخابات وتختص اللجنة بتلقى الطلبات والطعون بعد ذلك وسيكون التصويت والفرز يدوى.

