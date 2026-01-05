بالطرب الشعبي، سعد الصغير يستعد لإحياء حفلات في جولة أوروبية

18 حجم الخط

يستعد المطرب الشعبي، سعد الصغير، لإحياء جولة حفلات في أوروبا، يحيي خلالها سلسلة من الحفلات الضخمة للجاليات العربية والمصرية المقيمة في عدد من العواصم والمدن الأوروبية الكبرى.

تأتي هذه الجولة المرتقبة، المقررة خلال نصف يناير الجاري في فرنسا وهولندا، ومن المقرر أن يقدم "الصغير" خلال حفلاته باقة متنوعة من أشهر أغانيه التي صنعت نجوميته وحفظها الجمهور عن ظهر قلب، بدءًا من الكلاسيكيات مثل "العنب"، "بحبك يا حمار"، و"هتجوز"، وصولًا إلى أحدث إصداراته الفنية، وذلك بمصاحبة فرقته الموسيقية والاستعراضية كاملة

في هذا السياق، أعرب سعد الصغير عن حماسه الشديد للقاء جمهوره في أوروبا، قائلًا: "سعيد جدًا بهذه الخطوة، وأشعر بشوق كبير للغناء أمام الجاليات العربية التي دائمًا ما تستقبلنا بحفاوة تفوق الوصف، أعد الجمهور بحفلات استثنائية مليئة بالفرح والرقص والمفاجآت.. سننقل أجواء "الفرح البلدي" المصري وشقاوة شبرا إلى مسارح أوروبا".

