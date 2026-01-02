الجمعة 02 يناير 2026
رياضة

تشكيل النصر وأهلي جدة المتوقع في المواجهة المرتقبة بدوري روشن

النصر وأهلي جدة
النصر وأهلي جدة
ينتظر عشاق الكرة السعودية مباراة قوية بين فريق النصر وأهلي جدة، اليوم الجمعة، في قمة الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

 

موعد مباراة النصر والأهلي والقنوات الناقلة


ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر ضد الأهلي، اليوم الجمعة، على ملعب الإنماء في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

 

القنوات الناقلة لمباراة النصر وأهلي جدة


وتمتلك شبكة قنوات ثمانية حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026.

واتفقت بعض الصحف السعودية على التشكيل المتوقع للكلاسيكو، وجاء كالتالي:

الأهلي
حراسة المرمى: عبد الرحمن الصائبي

خط الدفاع: زكريا هوساوي – محمد سليمان – ميريح ديميرال – علي مجرشي

خط الوسط: إنزو ميو – فالنتين أتانجانا – ماتيوس جونزالفيش

خط الهجوم: جالينو – إيفان توني – فراس البريكان

 

النصر


حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام – إينيجو مارتينيز – عبدالإله العمري – نواف بوشل

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – أنجيلو – ويسلي

خط الهجوم: جواو فيليكس – كينجسلي كومان – كريستيانو رونالدو

 

ترتيب هدافي الدوري السعودي

وقبل قمة اليوم  تستعرض فيتو ترتيب هدافي الدوري السعودي، حيث يتصدر ترتيب الهدافين حاليًا كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس لاعبا النصر السعودي  برصيد 13 هدفًا لكل منهما.


1- كريستيانو رونالدو "النصر" بـ 13 هدفًا
2- جواو فيليكس "النصر" بـ 13 هدفًا
3- جوشوا كينج "الخليج" بـ 10 أهداف
4- كينيونيس "القادسية" بـ 7 أهداف
5- ريتجلي "القادسية" بـ 7 أهداف
6- مارتينيز "التعاون" بـ 7 أهداف

ويحتل النصر السعودي صدارة ترتيب جدول الدوري السعودي بـ31 نقطة من 11 مباراة، بفارق نقطتين فقط عن الهلال الذي فاز على الخلود 3-1 في الجولة السابقة، ليستمر في ملاحقة المتصدر فيما يحتل أهلي جدة المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

 

 

 

النصر السعودي أهلي جدة ترتيب دوري روشن

