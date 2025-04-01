تفاصيل تنفيذ شقق مشروع ديارنا بحدائق أكتوبر

أكد المهندس محمد عبدالله يوسف رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر على بدء تنفيذ شقق مشروع ديارنا بالمدينة، ضمن خطة الوزارة لتوفير وحدات سكنية تناسب مختلف الفئات، واعتماد تصميمات حديثة ومبتكرة لمشروعات الإسكان.



وقال إن مشروع ديارنا أحد المشروعات السكنية الكبرى والجديدة في المدينة، حيث يُعد مشروع ديارنا من المشروعات البارزة في مدينة حدائق أكتوبر والجارى تنفيذها حاليا، حيث يضم 118 عمارة بإجمالي 3068 وحدة سكنية بمساحات مختلفة تناسب احتياجات المواطنين. ويأتي المشروع ضمن أكبر طرح للوحدات السكنية في تاريخ الوزارة، والذي يستهدف تنفيذ 60 ألف وحدة إسكان متوسط بطابع معمارى جديد ومبتكر على مستوى المدن الجديدة.



وأضاف انه في إطار حرص جهاز مدينة حدائق أكتوبر على تحقيق أعلى معدلات الإنجاز والجودة، تم تكثيف العمل والمتابعة الدقيقة لجميع مراحل التنفيذ، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وضمان تنفيذ الوحدات وفق أعلى معايير الجودة والتشطيبات المتميزة.



كما شدد المهندس أحمد حسن، نائب رئيس الجهاز، على دفع وتيرة العمل بشكل مستمر، والتواجد الميداني لمتابعة التنفيذ يوميًا، وسرعة استئناف الفرق العاملة نشاطها وبقوة فور انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، التزامًا بتوجيهات معالي وزير الإسكان بضرورة توفير كل الدعم والمستلزمات اللازمة لضمان تسليم المشروع في موعده المقرر.



وفى سياق متصل أكد "حسن" ان مدينة حدائق أكتوبر تحظى بإقبال كبير على حجز الوحدات السكنية، نظرًا لما تتمتع به من موقع استراتيجي متميز، وبنية تحتية متطورة، وخدمات متكاملة. وتؤكد هذه المشروعات أن المدينة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية التنمية العمرانية الشاملة، مما يجعلها واحدة من أكثر المدن الواعدة في مصر، التي توفر بيئة سكنية متكاملة تجمع بين التخطيط العمراني الحديث والخدمات المتطورة.

كما أكدت وزارة الإسكان تنفيذ نحو 60 ألف وحدة سكنية بعدد 2310 عمارات بمشروع إسكان متوسط تحت مسمى "ديارنا"، وذلك في 23 مدينة جديدة ويتضمن المشروع نموذجي عمارات A ) و(B وعمارات النموذج (A) تتكون من: (دور أرضي + "5" أدوار متكررة + دور رووف) بإجمالي 26 وحدة سكنية بالعمارة وجميع الوحدات بالعمارة تحتوي على (عدد 3 غرف نوم منها غرفة ماستر) والوحدات تشطيب كامل والعمارة شاملة مصعد واحد.

وتتراوح مساحة الوحدات بالدور الأرضي والأدوار المتكررة بواقع 24 وحدة بالعمارة من (117) م2 إلى (132) م2 للوحدة، بالإضافة إلى وحدتين (Penthouse) بدور الرووف بمساحة (153)م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (111) م2 لكل وحدة، وعمارات النموذج B)) تتكون من: (دور أرضي + "5" أدوار متكررة + دور رووف) بإجمالي 26 وحدة سكنية بالعمارة "بواقع 13 وحدة بالعمارة تحتوي على عدد 3 غرف نوم منها غرفة ماستر، و13 وحدة تحتوي على عدد 2 غرف نوم منها غرفة ماستر"، والوحدات تشطيب كامل وبها أيضًا مصعد واحد

وتتراوح مساحة الوحدات بالدور الأرضي والأدوار المتكررة "عدد 24 وحدة" بالعمارة من (105) م2 إلى (135) م2 للوحدة، بالإضافة إلى وحدتين Penthouse) ) بدور الرووف بمساحة "(145)م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (95)م2، و(155)م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (115)م2".

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