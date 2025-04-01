الإسكان تتوسع في طروحات الأراضي بالمدن الجديدة

تتجه وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للتوسع فى طروحات الاراضى، وخاصة طروحات الاراضى بنظام الشراكة مع القطاع الخاص سواء بالحصة العينية أو النقدية وكذلك اراضي بيت الوطن للمصريين العاملين بالخارج بهدف انعاش حركة الاستثمار العقاري والإسراع من وتيرة التنمية العمرانية بالمدن الجديدة، وزيادة موارد الدولة الدولارية.

وطرحت الوزارة 55 قطعة أرض استثمارية بإجمالي مساحة 444952 متر مربع بما يعادل 105.9 فدان فى 19 مدينة جديدة.

وتطرح قطع الاراضى بنظام التخصيص الفوري والتقديم خلال مارس الماضي، والاراضى بانشطة متنوعة تعليمي وتجاري اداري وطبي وترفيهي.

وسجل أعلى سعر للمتر بنشاط تجاري بمدينة القاهرة الجديدة بقيمة 47890 جنيه، وأقل سعر للمتر 520 جنيه بنظام حق الانتفاع بمدينة 15 مايو.

ويذكر أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق في اجتماعه، برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح مهلة بضوابط محددة لمدة 6 أشهر من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية للشركات والجهات المخصص لها قطع أراض بمختلف أنواعها ومساحاتها بالمدن الجديدة التابعة للهيئة لإقامة مشروعات استثمارية، وذلك لاستكمال التنفيذ على قطع الأراضي المخصصة لها، نظرًا للزيادة التي حدثت في أسعار مواد البناء وتكلفة العمالة.

وتعمل وزارة الاسكان على تنفيذ 24 مدينة جديدة "مدن الجيل الرابع"، تستوعب 32 مليون نسمة، موزعة كالتالى، 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مدن بالوجه القبلي، و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء، و4 مدن بالوجه البحرى، بالإضافة إلى 14 مدينة جارٍ تخطيطها للبدء في التنفيذ، وبلغ إجمالي الاستثمارات بالمدن الجديدة (الأجيال السابقة والجيل الرابع) منذ عام 2014، 1.3 تريليون جنيه، منها 975 مليار جنيه لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، بنسبة 75 % من الاستثمارات، و325 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بنسبة 25 % من الاستثمارات.

وبلغ إجمالي الإنفاق على المجتمعات العمرانية منذ عام 1978 تريليونا و364 مليار جنيه، منها 64 مليار جنيه خلال 36 عامًا (1978: 2014)، أي بمعدل إنفاق سنوي 1.8 مليار جنيه، و1.3 تريليون جنيه، خلال 9 سنوات (2014: 2023)، أي بمعدل إنفاق سنوي 144 مليار جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.