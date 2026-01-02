من الرسائل الورقية إلى الخدمات الذكية.. 161 عامًا على تأسيس البريد المصري.. الخديو إسماعيل أول من أمر بإنشائه.. بدأ بشركة "البوسطة الأوروبية".. وثورة يوليو تقرر تحويله إلى هيئة حكومية

18 حجم الخط

في مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل البريد المصري بذكرى تأسيسه، إذ يعود إنشاؤه إلى 2 يناير عام 1865، وتحرص الهيئة القومية للبريد على إحياء هذه المناسبة بإصدار طوابع وبطاقات تذكارية خاصة، باعتبارها محطة مهمة وعلامة فارقة في تاريخ البريد المصري والخدمات التي يقدمها للمواطنين.

ويرجع الفضل في تأسيس البريد المصري إلى الخديو إسماعيل، وذلك في وقت كان فيه شخص إيطالي يُدعى كارلو ميراتي يتولى تصدير وتوزيع الرسائل واستلام الخطابات المتبادلة بين المصريين والبلاد الأجنبية، من خلال مكتبه الخاص بميدان سانت كاترين بالإسكندرية، مقابل أجر مادي يحقق منه ربحًا.

وبعد وفاة ميراتي عام 1842، تولى المشروع ابن أخته تيتوكيني، الذي أدرك أهمية هذا النشاط، فشارك صديقه موتسي في إدارته، وعملا معًا على تطويره تحت اسم «البوسطة الأوروبية»، وقد حظيت هذه البوسطة بمكانة بارزة، واستمرت في نقل وتوزيع مراسلات الحكومة والأفراد، ومع افتتاح أول خط للسكك الحديدية بين الإسكندرية وكفر العيس عام 1854، أنشأت الشركة مكاتب بريد في القاهرة والعطف ورشيد، ثم افتتحت عام 1855 مكتبين في كفر الزيات ودمنهور.

عقد احتكار بشروط

ومع امتداد خطوط السكك الحديدية إلى محافظات الوجه البحري مثل بنها وطنطا وبركة السبع والمنوفية، توسعت شركة البوسطة الأوروبية، واستغلت خطوط السكك الحديدية في نقل الرسائل بين القاهرة والإسكندرية مقابل أجر، ووقعت الشركة عقد احتكار مع السكك الحديدية لنقل البريد لمدة خمس سنوات، تضمن شرط فرض غرامة لصالحها على كل من ينقل رسالة خارج نطاقها.

الخديو اسماعيل

دور الخديو إسماعيل

تنبه الخديو إسماعيل إلى أهمية البريد المصري وحجم الأرباح التي تحققها شركة البوسطة الأوروبية من احتكاره، فقام بشراء الشركة من أصحابها في أواخر عام 1864، على أن يتولى مالكها منصب المدير العام للبريد المصري، وتم إعداد لائحة خاصة لتنظيم أعمال نقل واستقبال الرسائل، وانتقلت ملكية البوسطة الأوروبية إلى الحكومة المصرية في 2 يناير 1865، ليصبح هذا اليوم عيدًا للبريد المصري يُحتفل به سنويًّا. وأُطلق على الكيان الجديد اسم «مصلحة البريد»، لتتبع وزارة الأشغال.

أول رسالة خارجية

في عام 1867 صدر منشور بتوحيد زي العاملين بالبريد، وجعل ارتدائه إلزاميًّا، بحيث يحصل كل موظف على كسوتين؛ إحداهما للعمل اليومي والأخرى للمناسبات الرسمية، كما أُسند الإشراف على مصلحة البريد إلى وزارة المالية. وفي 27 سبتمبر 1867 أُرسلت أول رسالة رسمية بالبريد المصري إلى الخارج، وكانت من الخديو إسماعيل إلى السلطان عبد الحميد الثاني في إسطنبول، وتحمل صورة الخديو وعبارة «حكومة مصر» باللغة العربية، واستغرق وصولها عشرة أيام.

البوسطة القديمة

تطور تشريعي ومؤسسي

صدر القانون رقم 7 لسنة 1919 بإنشاء وزارة المواصلات، لتضم تحت مظلتها السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات ومصلحة البريد والموانئ والطرق والنقل الجوي. وفي عام 1931 صدر قانون شامل نظم رسوم نقل البريد، كما تم نقل مقر إدارة البريد من الإسكندرية إلى القاهرة ليستقر في مبناه الحالي بميدان العتبة، مع تخصيص ميزانية مستقلة له.

إنشاء هيئة البريد

مع قيام ثورة يوليو، صدر عام 1957 قرار رئيس الجمهورية رقم 710 بإنشاء هيئة البريد المصرية لتحل محل مصلحة البريد، وفي عام 1959 أُدخل نظام الخدمات الأهلية، كما أُنشئت أول مدرسة ثانوية للبريد عام 1961، ثم المعهد العالي للشؤون البريدية عام 1965، والذي انضم لاحقًا إلى كلية التجارة بجامعة حلوان عام 1975.

وفي عام 1966 صدر قرار بإنشاء الهيئة العامة للبريد بدلًا من هيئة البريد، ثم صدر القانون رقم 16 لسنة 1967 لتنظيم نظام البريد المصري، وفي عام 1982 صدر القانون رقم 19 بإنشاء الهيئة القومية للبريد لتحل محل الهيئة العامة، وتتبع وزارة النقل والمواصلات، قبل أن تنتقل تبعيتها إلى وزارة الاتصالات عقب تأسيسها عام 1999.

جانب من متحف البريد بالعتبة

متحف البريد بالعتبة

يضم مبنى البريد المركزي بميدان العتبة متحفًا فريدًا يقع في الطابق الثاني، أُنشئ عام 1934، يروي قصة تطور البريد والمراسلات على مدى أكثر من 150 عامًا، منذ إنشاء مصلحة البريد في عهد الخديو إسماعيل وحتى العصر الإلكتروني. وقد تم تطوير المتحف وإعادة افتتاحه عام 1989، ليصبح واحدًا من أهم المتاحف المتخصصة في العالم.

اليوم العالمي للبريد

وعلى الصعيد العالمي، يحتفل العالم باليوم العالمي للبريد في التاسع من أكتوبر من كل عام، وهو ذكرى تأسيس الاتحاد البريدي العالمي عام 1874 في مدينة برن السويسرية. ويهدف هذا اليوم إلى إبراز دور البريد وأهميته في الحياة اليومية للأفراد وقطاع الأعمال، وتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسات البريدية في مختلف أنحاء العالم.

