الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على سعر السكر بالسوق المصرية اليوم الثلاثاء

سعر السكر
سعر السكر
18 حجم الخط

يعد السكر من أكثر السلع استهلاكًا داخل البيوت المصرية، ويعتبر مكونًا أساسيًّا يدخل في إعداد كثير من الأطعمة اليومية، حيث يحظى بمكانة خاصة بين السلع التموينية التي يحرص المواطن على توافرها بشكل دائم داخل المنزل. 

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 

وتختلف الأسعار حسب نوع السكر (أبيض، فاخر، دايت) والعلامة التجارية، وكذلك حسب المتجر وطريقة التعبئة.

سجل  سعر السكر اليوم، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء متوسط 32 جنيه للكيلو ليواصل استقراره في السوق.

 

سعر السكر التمويني 

واستقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو، في إطار منظومة الدعم الموجهة للمواطنين. 

الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر 

تشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو كافٍ لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد على 6 أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن. 

انتاج مصر من السكر 

وتنتج مصر سنويا حوالي 2.8 مليون طن من السكر منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة.

صناعة السكر 

صناعة السكر هي عملية متعددة الخطوات تبدأ باستخراج العصير من مصادر طبيعية مثل قصب السكر أو بنجر السكر، ثم تصفية العصير وتكثيفه بالغليان لتبلور السكر. بعد ذلك، تُعزل البلورات عن الشراب وتُجفف وتُعبأ، ثم تُغربل أو تُسحق إلى الأشكال المختلفة المطلوبة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتاج مصر من السكر سعر السكر التمويني السكر
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

مدبولي: بعض الوزراء بيشتكوا من الهجوم قلت لهم دي ضريبة العمل العام

بكاتدرائية العاصمة الجديدة اليوم، السيسي يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد ويوجه رسائل مهمة للمصريين

السيسى يهنئ البابا تواضروس وأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد

التشكيل الرسمي لمباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية في أمم أفريقيا

مدبولي: مستعدون لكل سيناريوهات التصعيد ونرفض الدخول في الصراعات بين الدول

مدبولي: مد تقديم طلبات مستأجري الإيجار القديم 3 أشهر لهذا السبب

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها حديث وصف البراق، الأحاديث النبوية الواردة في الإسراء والمعراج

تفسير رؤيا الوزير في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة عالية

الجامع الأزهر: الوصية الواجبة أداة فقهية وقانونية تهدف إلى حماية حقوق الأحفاد

المزيد
الجريدة الرسمية