صفارة مالية تدير مباراة المغرب وتنزانيا بأمم إفريقيا

أمم إفريقيا، أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” حكم مباراة المنتخب المغربي أمام تنزانيا، ضمن الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة بالمغرب.

 

وجاء قرار اللجنة بتعيين الحكم المالي بوبو تراوري لإدارة المباراة المقررة يوم الأحد 4 يناير، بينما سيتولى الحكم السنغالي عيسى سي مسؤولية تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

 

ويخوض منتخب المغرب مواجهة قوية أمام منتخب تنزانيا في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليًّا في المغرب بمشاركة أقوى منتخبات القارة السمراء.

 

وتقام مباراة المغرب وتنزانيا يوم الأحد المقبل، وتنطلق صافرتها في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

 

مواعيد مباريات دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا 

السبت 3 يناير:

السنغال مع السودان (الملعب الكبير في طنجة) (المباراة رقم 37).

مالي - تونس (ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء) (المباراة رقم 38).


الأحد 4 يناير:

المغرب - تنزانيا (ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط) (المباراة رقم 39).

جنوب إفريقيا - الكاميرون  (ملعب البريد في الرباط) (المباراة رقم 40).

الإثنين 5 يناير:

مصر - بنين (الملعب الكبير في أغادير) (المباراة رقم 41).

نيجيريا - موزمبيق  (المركب الرياضي في فاس) (المباراة رقم 42).

الثلاثاء 6 يناير:

الجزائر - الكونغو الديمقراطية (الملعب الأولمبي في الرباط) (المباراة رقم 43).

كوت ديفوار - بوركينا فاسو (الملعب الكبير في مراكش) (المباراة رقم 44).

