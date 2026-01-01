إنجاز تاريخي ينتظر محمد صلاح مع منتخب مصر أمام بنين في كأس أمم إفريقيا

18 حجم الخط

يترقب محمد صلاح قائد منتخب مصر، تحقيق إنجاز تاريخي في مباراة الفراعنة المقبلة أمام منتخب بنين، في دور الـ 16 لبطولة كأس أمم أفريقيا، التي تقام في المغرب وتستمر حتى 18 يناير الحالي.

ويلتقي منتخب مصر ضد بنين، في السادسة مساء يوم الإثنين المقبل على ملعب أدرار في أغادير.

محمد صلاح يبحث عن إنجاز الهداف التاريخي لمنتخب مصر في أمم أفريقيا

يملك محمد صلاح 9 أهداف في 21 مباراة ببطولة كأس أمم أفريقيا تاريخيًا، مع تقديم 4 تمريرات حاسمة، وخاض 1975 دقيقة لعب.

وهو ما يجعل صلاح يقترب خطوة كبيرة من اللحاق بالأساطير التاريخية مثل حسن الشاذلي الهداف التاريخي لمنتخب مصر في أمم أفريقيا برصيد 12 هدفا وحسام حسن (11 هدفا).

ونجح نجم ليفربول في مباراة جنوب أفريقيا بدور المجموعات لأمم أفريقيا 2025، ي تسجيل هدفا وتخطي أحمد حسن الذي يملك 8 أهداف في تاريخ مشاركاته مع الفراعنة بأمم أفريقيا.

كوت ديفوار يعادل رقم منتخب مصر التاريخي في أمم أفريقيا

نجح منتخب كوت ديفوار في تحقيق فوز مثير على الجابون بنتيجة (3-2)، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة في المغرب، حيث قلب تأخره بهدفين إلى انتصار درامي وريمونتادا.

وسجل هدف كوت ديفوار الأول جان فيليب كراسو، في الدقيقة 44، قبل أن يدرك البديل إيفان جويساند التعادل (2-2) في الدقيقة 84، ثم خطف البديل الآخر بازومانا توريه هدف الفوز القاتل، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وعكس هذا الانتصار الدور الحاسم لدكة البدلاء في مسيرة المنتخب الإيفواري، ليقفز إلى صدارة قائمة أكثر المنتخبات تسجيلًا للأهداف عن طريق دكة الاحتياط، في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، برصيد 19 هدفًا، بالتساوي مع المنتخب المصري.

ويأتي المنتخب المغربي في المركز الثاني بهذه القائمة، برصيد 16 هدفًا، يليه غانا والسنغال بـ15 هدفًا لكل منهما.

