كأس أمم أفريقيا، منتخب كوت ديفوار يُعادل رقم مصر التاريخي

نجح منتخب كوت ديفوار في تحقيق فوز مثير على الجابون بنتيجة (3-2)، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة في المغرب، حيث قلب تأخره بهدفين إلى انتصار درامي وريمونتادا.

وسجل هدف كوت ديفوار الأول جان فيليب كراسو، في الدقيقة 44، قبل أن يدرك البديل إيفان جويساند التعادل (2-2) في الدقيقة 84، ثم خطف البديل الآخر بازومانا توريه هدف الفوز القاتل، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

كوت ديفوار يعادل رقم منتخب مصر التاريخي في أمم أفريقيا

وعكس هذا الانتصار الدور الحاسم لدكة البدلاء في مسيرة المنتخب الإيفواري، ليقفز إلى صدارة قائمة أكثر المنتخبات تسجيلًا للأهداف عن طريق دكة الاحتياط، في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، برصيد 19 هدفًا، بالتساوي مع المنتخب المصري.

ويأتي المنتخب المغربي في المركز الثاني بهذه القائمة، برصيد 16 هدفًا، يليه غانا والسنغال بـ15 هدفًا لكل منهما.

مواجهات ومواعيد مباريات دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

السبت 3 يناير:

السنغال مع السودان (الملعب الكبير في طنجة) (المباراة رقم 37).

مالي - تونس (ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء) (المباراة رقم 38).

الأحد 4 يناير:

المغرب - تنزانيا (ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط) (المباراة رقم 39).

جنوب إفريقيا - الكاميرون (ملعب البريد في الرباط) (المباراة رقم 40).

الإثنين 5 يناير:

مصر - بنين (الملعب الكبير في أغادير) (المباراة رقم 41).

نيجيريا - موزمبيق (المركب الرياضي في فاس) (المباراة رقم 42).

الثلاثاء 6 يناير:

الجزائر - الكونغو الديمقراطية (الملعب الأولمبي في الرباط) (المباراة رقم 43).

كوت ديفوار - بوركينا فاسو (الملعب الكبير في مراكش) (المباراة رقم 44).

