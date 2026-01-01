تشكيل ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

أعلن الهولندي أرني سلوت مدرب فريق ليفربول تشكيل الريدز لمواجهة ضيفه ليدز يونايتد، مساء اليوم الخميس، على ملعب أنفيلد، في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يغيب محمد صلاح نجم ليفربول عن فريقه في الفترة الحالية لتواجده مع منتخب مصر المشارك في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.

تشكيل ليفربول ضد ليدز يونايتد

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - كونور برادلي.

خط الوسط: ريان جرافينبيرخ - كورتيس جونز - دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: فلوريان فيرتز - هوجو إيكيتيكي - جيرمي فريمبونج.

ترتيب ليفربول وليدز في الدوري الإنجليزي

يحتل فريق ليفربول حامل اللقب المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، جمعها من الفوز في 10 مباريات، والخسارة في 6 مباريات، والتعادل في مباراتين، وأحرز لاعبوه 30 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 26 هدفًا.

في المقابل، يتواجد ليدز يونايتد في المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة، جمعها من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في مثلها، والخسارة في 8 مباريات، وأحرز لاعبوه 25 هدفًا، واستقبلت شباكهم 32 هدفًا.

