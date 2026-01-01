بقرار حكومي، إقالة الجهاز الفني لمنتخب الجابون بعد الخروج من أمم أفريقيا وتعليق نشاطه

18 حجم الخط

أعلنت الحكومة الجابونية عن طريق وزارة الرياضة، اليوم، تعليق نشاط منتخب الجابون إلى أجل غير مسمّى، مع حل الجهاز الفني بالكامل، وذلك على خلفية الظهور المخيب للآمال في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 التي أُقيمت بالمغرب.

قرارات قوية في الجابون

وجاء القرار عقب خروج المنتخب الجابوني من دور المجموعات دون تحقيق الأهداف المرجوة، ما أثار موجة غضب واستياء واسعة في الأوساط الرياضية والرسمية داخل البلاد، ودفع السلطات إلى اتخاذ خطوات صارمة لإعادة تقييم مسار كرة القدم الوطنية.

كما شمل القرار إبعاد اللاعبين برونو إكويلي مانجا وبيير إيميريك أوباميانج عن صفوف المنتخب، في إطار مراجعة شاملة للمنظومة الفنية والانضباطية، تمهيدًا لإعادة البناء وفق رؤية جديدة.

وأكدت مصادر رسمية أن التعليق مؤقت إلى حين الانتهاء من إعداد خطة إصلاح متكاملة تشمل اختيار جهاز فني جديد، وإعادة هيكلة المنتخبات السنية، ووضع معايير واضحة للانضباط والاختيار، بما يضمن عودة “الفهود” للمنافسة بقوة في الاستحقاقات المقبلة.

ومن المنتظر أن تُعلن الحكومة الجابونية خلال الأسابيع القادمة تفاصيل إضافية حول مستقبل المنتخب الأول، وتوقيت رفع التعليق، في خطوة تهدف لاستعادة ثقة الجماهير وتحقيق الاستقرار الفني المنشود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.