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حوادث

صعق كهربائي السبب، أقوال أسرة شاب لقى مصرعه في العياط

إسعاف
إسعاف

استمعت جهات التحقيق لأقوال أسرة شاب لقي مصرعه في إحدى قرى العياط التابعة لمحافظة الجيزة، للوقوف على ملابسات الحادث. 

وتبين عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأفاد الكشف الطبي، ومناظرة الجثة، أن إصابته بصعق كهربائي وراء مفارقته الحياة.

وأفادت الأسرة بصحة التحريات، وعدم وجود شبهة جنائية في الحادث، ولم تتهم احد بالتسبب في وفاته، وأمرت النيابة بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع شاب في العياط

تلقى مركز شرطة العياط، بلاغا يفيد بمصرع شاب بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز، وبإجراء التحريات تبين أن شابا أصيب بصعق كهربائي، مما أسفر عن مصرعه. 

 وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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شرطة العياط مركز شرطة العياط مصرع شاب

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