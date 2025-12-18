مقتل سائق داخل محجر وفريق بحث لكشف ملابسات الحادث بالعياط

18 حجم الخط

لقي سائق مصرعه إثر سقوط صخرة ضخمة على اللودر الذي كان يقوده، داخل محجر بدائرة مركز شرطة العياط، محدثة إصابته التي أدت إلى وفاته.

وتم نقله إلى المستشفى من قبل قوات الأمن التي أسرعت بالانتقال لموقع الحادث عقب تلقي بوقوع الحادث في محجر خاص بالحجارة، وبالفحص تبين سقوط صخرة فجأة من الجرف العلوي أثناء عمل السائق في موقع المحجر، مما نتج عنه وفاته.

ويواصل رجال البحث الجنائي جهودهم في كشف ملابسات الحادث من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات ومناقشة شهود العيان الذين أكدو أنهم حاولوا إنقاذ السائق، إلا أنهم لم يتمكنوا من إخراجه في الوقت المناسب بسبب حجم الصخرة الكبير في ملابسات الحادث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على طالب متهم بقتل صديقه بعد وصلة مزاح في أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على طالب متهم بقتل صديقه بعد وصلة مزاح باكتوبر، بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها صديقه بالتقاط قطعة زجاجية من الأرض وسدد له طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته، وتحرر محضر بالواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت تلقى اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارًا من اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث يفيد فيه بمصرع طالب على يد صديقه بدائرة القسم.

وعلى الفور أمر العميد أحمد نجم رئيس قطاع أكتوبر العقيد إسلام المهداوي مفتش مباحث أكتوبر والمقدم كريم سمير رئيس المباحث والقوة المرافقة لهما بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.