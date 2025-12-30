الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

سكرتير عام الوادي الجديد يتابع التشغيل التجريبي لخدمات المركز التكنولوجي

سكرتير عام محافظة
سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، فيتو
18 حجم الخط

تابع سيد محمود سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، بدء التشغيل التجريبي لخدمات المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، واستقبال طلبات المواطنين؛ استعدادًا للافتتاح الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشدد سكرتير عام الوادي الجديد، على تقديم كافة الخدمات الجماهيرية الخاصة بمنظومة عمل الديوان العام من خلال الشباك الواحد، وتيسير الإجراءات وإنهائها بكفاءة وسرعة وصورة لائقة لراحة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بمتابعة جاهزية المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة للافتتاح الرسمي، وانتظام سير العمل ومنظومة الخدمات الجماهيرية بالمقر الجديد.

ويأتى ذلك حرصًا على التواصل المستمر والاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين من أهالي واحات الوادي الجديد، ومتابعة تيسير الإجراءات لتلبية مطالبهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

سكرتير عام الوادي الجديد يتابع التشغيل التجريبي لخدمات المركز التكنولوجي
سكرتير عام الوادي الجديد يتابع التشغيل التجريبي لخدمات المركز التكنولوجي

استعدادًا لافتتاحه 
محافظ الوادي الجديد يتابع التجهيزات النهائية بالمركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تابع في وقت سابق، أعمال التجهيزات النهائية بمقر المركز التكنولوجي الجديد بديوان عام المحافظة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس محمود فكري مدير المركز.

وأكد المحافظ على سرعة الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة؛ استعدادًا للتشغيل التجريبي والافتتاح الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، وتقديم كافة الخدمات الجماهيرية الخاصة بمنظومة عمل الديوان العام من خلال الشباك الواحد، وتيسير الإجراءات وإنهائها بكفاءة وسرعة وصورة لائقة لراحة المواطنين.

سكرتير عام الوادي الجديد يتابع التشغيل التجريبي لخدمات المركز التكنولوجي
سكرتير عام الوادي الجديد يتابع التشغيل التجريبي لخدمات المركز التكنولوجي
سكرتير عام الوادي الجديد يتابع التشغيل التجريبي لخدمات المركز التكنولوجي
سكرتير عام الوادي الجديد يتابع التشغيل التجريبي لخدمات المركز التكنولوجي
سكرتير عام الوادي الجديد يتابع التشغيل التجريبي لخدمات المركز التكنولوجي
سكرتير عام الوادي الجديد يتابع التشغيل التجريبي لخدمات المركز التكنولوجي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد المركز التكنولوجي الوادى الجديد شكاوى المواطنين محافظة الوادى الجديد

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يتفقد أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة (صور)

أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

وصول رمضان صبحي إلى جنايات الجيزة لسماع النطق بالحكم في قضية التزوير

نصائح هامة من الكهرباء بشأن الأكواد الموجودة على شاشة العدادات

الماء وصل للكوبري العلوي، انفجار ماسورة مياه بالتجمع الخامس (فيديو)

السقوط في بئر الغل والحسد!

وفاة الروائي محمد يوسف الغرباوي

اليمن: سنلجأ إلى إجراءات قانونية ضد الإمارات حال رفضها سحب قواتها

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء: إخراج الزكاة في صورة "بطاطين" جائز بشرط

هل الصيام في شهر رجب له فضل خاص؟ الأزهر للفتوى يوضح

الأزهر للفتوى: صلاة المسلم خلف الموقد جائزة والمدفأة الكهربائية لا تعد نارًا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads