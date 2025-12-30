سكرتير عام الوادي الجديد يتابع التشغيل التجريبي لخدمات المركز التكنولوجي

18 حجم الخط

تابع سيد محمود سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، بدء التشغيل التجريبي لخدمات المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، واستقبال طلبات المواطنين؛ استعدادًا للافتتاح الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشدد سكرتير عام الوادي الجديد، على تقديم كافة الخدمات الجماهيرية الخاصة بمنظومة عمل الديوان العام من خلال الشباك الواحد، وتيسير الإجراءات وإنهائها بكفاءة وسرعة وصورة لائقة لراحة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بمتابعة جاهزية المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة للافتتاح الرسمي، وانتظام سير العمل ومنظومة الخدمات الجماهيرية بالمقر الجديد.

ويأتى ذلك حرصًا على التواصل المستمر والاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين من أهالي واحات الوادي الجديد، ومتابعة تيسير الإجراءات لتلبية مطالبهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تابع في وقت سابق، أعمال التجهيزات النهائية بمقر المركز التكنولوجي الجديد بديوان عام المحافظة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس محمود فكري مدير المركز.

وأكد المحافظ على سرعة الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة؛ استعدادًا للتشغيل التجريبي والافتتاح الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، وتقديم كافة الخدمات الجماهيرية الخاصة بمنظومة عمل الديوان العام من خلال الشباك الواحد، وتيسير الإجراءات وإنهائها بكفاءة وسرعة وصورة لائقة لراحة المواطنين.

