خطة موسعة للارتقاء بمستوى الخدمات الدعوية وزوار الرحمن بمساجد الوادي الجديد

وجه فضيلة الشيخ رمضان يوسف مدير عام مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، بضرورة العناية التامة بنظافة المساجد وصيانتها بشكل دوري، مؤكدًا أن تهيئة المساجد للمصلين في أفضل صورة هي جزء أصيل من مهامنا التي نعتز بها، لضمان راحة المصلين طوال العام، مع الالتزام بتوفير بيئة آمنة وروحانية تساعد على أداء العبادات في خشوع وطمأنينة.

وأكد مدير أوقاف الوادي الجديد، ضرورة تكثيف المرور المفاجئ على جميع المساجد، للوقوف على انتظام الأنشطة الدعوية، ومتابعة تنفيذها على أكمل وجه، والالتزام بالضوابط والتعليمات الوزارية المنظمة لعمل الأئمة والعاملين، مشددًا على أهمية المتابعة الدقيقة للجوانب الإدارية، والتأكد من استيفاء السجلات والبيانات وتحديثها بصورة مستمرة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع أئمة قطاع الداخلة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات التنظيمية المتعلقة بسير العمل، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وحضور الشيخ يحيى محمد، مدير الدعوة، في إطار توجيهات وزارة الأوقاف بشأن رفع مستوى المتابعة الميدانية والارتقاء بمنظومة العمل الدعوي والإداري، وفي إطار الجولات الميدانية المستمرة لضبط الأداء الدعوي وتطوير منظومة العمل بالمساجد.

الارتقاء بمستوى الخدمات الدعوية

بدأ اللقاء بنقل تحيات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إلى الأئمة، معربًا عن تقدير الوزارة للدور الهام الذي يؤديه إمام المسجد في نشر القيم السمحة وبناء الوعي المجتمعي الصحيح.

وخلال الاجتماع، استعرض فضيلة مدير الأوقاف مجموعة من التوجيهات الهامة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الدعوية، مشددًا على ضرورة تفعيل مبادرة "صحح مفاهيمك" من خلال دروس وندوات دورية تتسم بالبساطة والوضوح، لتعريف الناس بصحيح الدين ومواجهة الأفكار المغلوطة.

كما أكد فضيلته أهمية الالتزام بالانضباط الإداري، الذي يشمل التقيد بموضوع الخطبة الموحدة، والالتزام بالزي الأزهري، والمواظبة على مواعيد الدروس والقوافل الدعوية، لضمان وصول رسالة المسجد لكل فئات المجتمع بانتظام.

لقاء مفتوح مع الأئمة

وشهد اللقاء فتح باب نقاش واسع ومباشر بين فضيلة المدير العام والأئمة، حيث استمع فضيلته بإنصات لكل الأطروحات والمقترحات المقدمة من الميدان، وناقش معهم بمرونة التحديات التي تواجههم في أداء مهامهم، مؤكدًا أن هذا الحوار يهدف إلى بناء جسور الثقة وتطوير آليات العمل بما يحقق المصلحة العامة.

وأوضح أن المديرية تتبع سياسة التواصل المباشر، حيث إن مكتبه متاح دائمًا لسماع مقترحات الأئمة وتذليل جميع العقبات، سعيًا لتوفير بيئة عمل محفزة تساعد الجميع على التميز.

واختتم فضيلته اللقاء بكلمة تشجيعية للأئمة، أكد فيها أن الإمام هو قدوة في مجتمعه بعلمه وسلوكه، ودعا الجميع للعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف الوزارة في نشر الفكر الوسطي وحماية المجتمع، مشددًا على أن الإخلاص في العمل هو السبيل الوحيد لترك أثر طيب في نفوس الناس، ومتمنيًا للجميع التوفيق في أداء رسالتهم السامية بما يخدم مصلحة الوطن ويليق بمكانة محافظة الوادي الجديد.

