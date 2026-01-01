البابا تواضروس يستقبل بطريرك الروم الأرثوذكس بالإسكندرية

18 حجم الخط

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالإسكندرية اليوم الخميس، قداسة البطريرك ثيؤدوروس بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس والوفد المرافق له للتهنئة بالأعياد.

وفي لفتة طيبة رتل قداسة البابا ومرافقوه ترتيلة باللغة اليونانية بمناسبة بداية السنة الميلادية الجديدة وتبادل الطرفان التهاني والأمنيات ليعم السلام في العالم وقدم قداسة البابا هدية تذكارية عبارة عن أيقونة قبطية للقديس يوسف النجار بالمعالم والآثار المصرية الهامة.

حضر اللقاء صاحبي النيافة الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرقي الإسكندرية، والأب القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

البابا تواضروس يناقش ترتيبات الخدمة في الإسكندرية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالإسكندرية اليوم الخميس، أسقفي العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، صاحبي النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا هرمينا (قطاع شرقي الإسكندرية) والأب القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثاني ناقش مع الأساقفة عدد من الموضوعات والخطط المتعلقة بالخدمة، والعمل الرعوي بالإسكندرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.