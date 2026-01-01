كأس عاصمة مصر، فادي فريد يحرز هدف الاتحاد السكندري الأول في مرمى الزمالك

18 حجم الخط

سجل فادي فريد هدف فريق الاتحاد السكندري الأول في شباك الزمالك في الدقيقة 21، لتصبح النتيجة 0/1 لزعيم الثغر، في المباراة المقامة مساء اليوم الخميس، على ملعب برج العرب، في الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويقع الزمالك في المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر مع المصري البورسعيدي وحرس الحدود وزد والاتحاد السكندري وسموحة وكهرباء الإسماعيلي.

تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندري

ضم تشكيل شباب الزمالك بقيادة المدرب تامر عبد الحميد دونجا:

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: محمد إبراهيم – علي عبد المجيد – أحمد مجدي – أحمد خضري.

خط الوسط: يوسف وائل الفرنسي - السيد أسامة - محمد حمد - أنس وائل – عمار ياسر.

خط الهجوم: أحمد خالد السمبوك.

تواجد على مقاعد البدلاء، محمد عبد الفتاح وهشام فؤاد وأحمد صفوت ومحمود عصام ومحمد فرج وصلاح محمود وزياد مدحت وحسام عاشور التقي وحازم أسامة.

تشكيل الاتحاد السكندري ضد الزمالك

ضم تشكيل الاتحاد السكندري بقيادة مدربه تامر مصطفى:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد محمود – محمود علاء – مصطفى إبراهيم – أحمد عيد ناجي.

خط الوسط: إسحاق سافيور – كريم الديب – أبو بكر ليادي – عبد الغني محمد.

خط الهجوم: أحمد عاطف – فادي فريد.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: صبحي سليمان، محمود شبانة، عمرو صالح، محمد توني، عبد الرحمن بودي، آدهم علاء، محمد كناريا، محمد جابر، جون إيبوكا.

الزمالك يقبل استقالة أحمد عبد الرؤوف في بيان رسمي

وكلف مسئولو نادى الزمالك تامر عبد الحميد "دونجا" نائب المدير الفنى لقطاع الناشئين ويعاونه حازم إمام نائب المدير الفني للقطاع إلى جانب الجهاز المعاون المتواجد بالفريق الأول، بقيادة فريق الشباب بالنادي في لقاء الاتحاد السكندري المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر بعد رحيل أحمد عبد الرؤوف من قيادة الأبيض.

جاء ذلك بعدما قرر مجلس إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي قبول اعتذار أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن عدم الاستمرار في منصبه، مع توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق.

