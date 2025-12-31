نجم الزمالك: النادي ضم لاعبين من «أبو قرشين» والقميص «تقيل عليهم»

18 حجم الخط

وجه عصام مرعي نجم الزمالك السابق، انتقادات لمجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب بسبب الظروف التي يمر بها النادي والصفقات التي أبرمها النادي الأبيض خلال الفترة الماضية.

وقال عصام مرعي في تصريحات إذاعية: “الصفقات الأخيرة قميص الزمالك تقيل عليهم.. النادي ضم لاعبين من أبو قرشين”.

وأضاف مرعي: “فترة من أصعب الفترات في تاريخ نادي الزمالك ومجلس الزمالك ليس له دور والأمور في يد شخص واحد وهو جون إدوارد رغم أن تجربته أثبتت فشلها ولابد من إنهائها فورًا”.

كما واصل مرعي انتقاده لمجلس الزمالك قائلا: “النادي يحتاج إلى ثورة تصحيح وهناك رجال أعمال يستفيدون من الزمالك وبيحبوا ياخدوا اللقطة عكس مجلس الأهلي”.

وتابع: “هناك علامات استفهام على إدارة الزمالك وأسلوب إدارتهم وعلى مجلس الإدارة تقديم اعتذاره واستقالتهم بعد هذا الانهيار”.

وقال عصام مرعي: “اسم الزمالك كبير وأي مدرب يتمنى تدريبه حتى وهو في أسوأ ظروف ومجلس الزمالك سيكون شجاعا حال تقديم استقالة جماعية، النادي تحول لحقل تجارب والفترة الحالية هي فترة أبناء الزمالك”.

وواصل حديثه قائلا: “الأهم حاليا هو توفير سيولة مالية لرفع إيقاف القيد وسداد مستحقات اللاعبين والالتزام بالوعود المقدمة لهم أمر في غاية الأهمية”.

عصام مرعي

نجم الزمالك يطالب بإبعاد جون إدوارد

كما طالب عصام مرعي، بإبعاد جون إدوارد المدير الرياضي بنادي الزمالك عن ملف كرة القدم، قائلا: “مش عايز وكلاء يديروا النادي ونريد ناس يكونوا منتخبين من أعضاء الجمعية العمومية”.

وقال مرعي: “حال الزمالك انحدر والوكلاء هم من يديرون شؤون الكرة لذلك أصبح الحال أسوء، جون إدوارد تجربة أثبتت فشلها وأطالب برحيله فورًا عن منصبه لأنه لم يقدم اي إضافات للزمالك”.

وتابع: “نادي الزمالك أصبح حقل تجارب، والجمهور هو من يدفع ثمن هذا التدهور وهذه الأخطاء الكارثية من مجلس الإدارة”.

