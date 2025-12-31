الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نجم الزمالك: النادي ضم لاعبين من «أبو قرشين» والقميص «تقيل عليهم»

لاعبو الزمالك
لاعبو الزمالك
18 حجم الخط

وجه عصام مرعي نجم الزمالك السابق، انتقادات لمجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب بسبب الظروف التي يمر بها النادي والصفقات التي أبرمها النادي الأبيض خلال الفترة الماضية.

وقال عصام مرعي في تصريحات إذاعية: “الصفقات الأخيرة قميص الزمالك تقيل عليهم.. النادي ضم لاعبين من أبو قرشين”.

وأضاف مرعي: “فترة من أصعب الفترات في تاريخ نادي الزمالك ومجلس الزمالك ليس له دور والأمور في يد شخص واحد وهو جون إدوارد رغم أن تجربته أثبتت فشلها ولابد من إنهائها فورًا”.

كما واصل مرعي انتقاده لمجلس الزمالك قائلا: “النادي يحتاج إلى ثورة تصحيح وهناك رجال أعمال يستفيدون من الزمالك وبيحبوا ياخدوا اللقطة عكس مجلس الأهلي”.
وتابع: “هناك علامات استفهام على إدارة الزمالك وأسلوب إدارتهم وعلى مجلس الإدارة تقديم اعتذاره واستقالتهم بعد هذا الانهيار”.

وقال عصام مرعي: “اسم الزمالك كبير وأي مدرب يتمنى تدريبه حتى وهو في أسوأ ظروف ومجلس الزمالك سيكون شجاعا حال تقديم استقالة جماعية، النادي تحول لحقل تجارب والفترة الحالية هي فترة أبناء الزمالك”.

وواصل حديثه قائلا: “الأهم حاليا هو توفير سيولة مالية لرفع إيقاف القيد وسداد مستحقات اللاعبين والالتزام بالوعود المقدمة لهم أمر في غاية الأهمية”.

عصام مرعي 
عصام مرعي 

نجم الزمالك يطالب بإبعاد جون إدوارد 

كما طالب عصام مرعي، بإبعاد جون إدوارد المدير الرياضي بنادي الزمالك عن ملف كرة القدم، قائلا: “مش عايز وكلاء يديروا النادي ونريد ناس يكونوا منتخبين من أعضاء الجمعية العمومية”.

وقال مرعي: “حال الزمالك انحدر والوكلاء هم من يديرون شؤون الكرة لذلك أصبح الحال أسوء، جون إدوارد تجربة أثبتت فشلها وأطالب برحيله فورًا عن منصبه لأنه لم يقدم اي إضافات للزمالك”. 

وتابع: “نادي الزمالك أصبح حقل تجارب، والجمهور هو من يدفع ثمن هذا التدهور وهذه الأخطاء الكارثية من مجلس الإدارة”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك حسين لبيب جون إدوارد عصام مرعي مجلس الزمالك

مواد متعلقة

نجم الزمالك السابق يطالب باستقالة مجلس الإدارة ورحيل جون إدوارد: النادي ينهار وأصبح حقل تجارب

بعد إعلان رحيله، كشف حساب 60 يوما لـ أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك

الأكثر قراءة

أمم إفريقيا، منتخب السودان يتأخر 1-0 أمام بوركينا فاسو في الشوط الأول

أمم أفريقيا، منتخب الجزائر يضرب غينيا الاستوائية بثلاثية في الشوط الأول

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الخميس

أمم إفريقيا 2025، التشكيل الرسمي لمباراة السودان ضد بوركينا فاسو

سيراميكا يحقق أول فوز له في كأس عاصمة مصر على حساب فاركو

موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل "ليل" على منصة شاهد

سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

كأس عاصمة مصر، بتروجيت يتقدم 2-0 على البنك الأهلي بالشوط الأول

خدمات

المزيد

ما الحد الائتماني لإصدار بطاقات بنك مصر بضمان مصرف آخر؟

أسعار الخردة في السوق المحلية اليوم الأربعاء

الفضة تهوي بأكثر من 8% والذهب يتأرجح

تعرف على سعر السكر اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد ليلة الإسراء والمعراج في 2025 وحكم صيام يومها وإحياء ليلها

مفتي الجمهورية يوضح حكم التبرع بالخلايا الجذعية لأغراض علاجية

تفسير حلم سماع نباح الكلب في المنام وعلاقته بحدوث مشكلة كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads