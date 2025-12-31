الأربعاء 31 ديسمبر 2025
خارج الحدود

«العربية»: تحركات ميدانية لقوات المجلس الانتقالي وبدء إخلاء مواقع التمركز في حضرموت (فيديو)

قوات المجلس الانتقالي
قوات المجلس الانتقالي تبدأ إخلاء ومغادرة مواقع تمركزها
السعودية والإمارات، أفادت مصادر لقناة «العربية» بأن قوات تابعة لـ المجلس الانتقالي الجنوبي بدأت فعليًا إخلاء ومغادرة عدد من مواقع تمركزها في محافظة حضرموت، في خطوة لافتة تعكس تحركات ميدانية جديدة على الأرض. ووفقًا للمصادر، فإن عملية الإخلاء تتم بشكل منظم وتدريجي، دون تسجيل اشتباكات أو توترات ميدانية حتى الآن.

إعادة انتشار لقوات المجلس الانتقالي ضمن ترتيبات أمنية وسياسية أوسع


وأوضحت المصادر أن هذه التحركات تأتي في إطار ترتيبات أمنية أوسع يجري تنفيذها في المحافظة، وسط حديث عن إعادة انتشار للقوات بما ينسجم مع التفاهمات الجارية بين الأطراف المعنية بالملف اليمني. وتشير التقديرات إلى أن الخطوة قد تهدف إلى خفض حدة الاحتقان، وتهيئة الأجواء لمقاربات سياسية وأمنية جديدة في حضرموت.

مؤشرات على تهدئة محتملة في المشهد في حضر موت

ويرى مراقبون أن بدء إخلاء مواقع التمركز قد يشكل مؤشرًا على توجه نحو التهدئة في حضرموت، خصوصًا في ظل الدعوات الإقليمية والدولية المتكررة لضبط النفس والحفاظ على استقرار المحافظة، التي تُعد من أكثر المناطق اليمنية حساسية من الناحية الجغرافية والاقتصادية.

 

وقال مجلس الوزراء السعودي في بيان صادر عنه أمس الثلاثاء:  لن نتردد في أي إجراء لمواجهة ما يمس أمننا الوطني

وقال مجلس الوزراء السعودي في بيانه:  ملتزمون بأمن اليمن واستقراره وسيادته وندعم بشكل كامل رئيس مجلس القيادة اليمني وحكومته 
وأضاف:  نأسف لما آلت إليه جهود التهدئة بـ اليمن  والتي قوبلت بتصعيد غير مبرر  
وتابع المجلس: التصعيد غير المبرر لا ينسجم مع وعود الإمارات ونأمل أن تسود الحكمة ومبادئ الأخوة وحسن الجوار
واستطرد:  نأمل أن توقف الإمارات أي دعم عسكري أو مالي للمجلس الانتقالي الجنوبي.

ومن جانبها أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب عملها في اليمن بمحض إرادتها، وبما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين.

