التحالف يعلن تفاصيل اكتشاف شحنة أسلحة في ميناء المكلا ويحذر الإمارات من تغذية الصراع

السعودية والإمارات، أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، العميد تركي صالح المالكي، أنه خلال دخول سفينتين إلى ميناء المكلا تبيّن أنهما تحملان أكثر من 80 عربة عسكرية، إلى جانب حاويات تضم أسلحة وذخائر، في تطور وصفه التحالف بأنه خطير ويهدد بتوسيع دائرة الصراع في اليمن.

إبلاغ الجانب الإماراتي برفض الممارسات التصعيدية

وأكد المالكي أن التحالف أبلغ الجانب الإماراتي الشقيق بأن هذه الممارسات التصعيدية، التي تهدف إلى تغذية الصراع داخل اليمن، غير مقبولة، وتشكل خرقًا للتفاهمات القائمة، لما لها من تداعيات مباشرة على الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

نقل عربات وعناصر إلى قاعدة الريان دون تنسيق

وأوضح المتحدث باسم التحالف أن الجانب الإماراتي قام بنقل عربات عسكرية وحاويات، إضافة إلى عناصر إماراتية، إلى قاعدة الريان، وذلك دون إبلاغ المملكة العربية السعودية، ما استدعى تحركًا فوريًا من التحالف لمنع تفاقم الوضع.

عملية عسكرية محدودة ضد السفن الإماراتية مع الالتزام بقواعد الاشتباك

وأشار المالكي إلى أن التحالف نفّذ عملية عسكرية محدودة في محيط ميناء المكلا، جرى خلالها الالتزام الكامل بقواعد الاشتباك، وبطريقة تكفل سلامة الأرواح والمنشآت داخل الميناء، مؤكدًا أن العملية جاءت في إطار منع وصول الأسلحة إلى مناطق الصراع.

منع خروج الشحنة الإماراتية تفاديًا لتوزيعها في مناطق التوتر

وبيّن التحالف أنه منع خروج محتويات السفينتين من ميناء المكلا، بعد توافر معلومات مؤكدة تفيد بأن العربات العسكرية كانت ستُنقل وتوزع إلى مواقع في وادي وصحراء حضرموت، وهو ما كان سيؤدي إلى تصعيد خطير على الأرض.

إعادة العربات وبقاء حاويات الأسلحة في قاعدة الريان

وأضاف المالكي أن العربات العسكرية أُعيدت بالفعل إلى ميناء المكلا، فيما لا تزال حاويات الأسلحة المتبقية موجودة في قاعدة الريان حتى الآن، مشددًا على أن التحالف أبلغ الجانب الإماراتي بوجوب إعادة كامل محتويات السفينتين إلى ميناء المكلا.

التزام التحالف بحماية الاستقرار ومنع اتساع الصراع

واختتم المتحدث باسم التحالف تصريحاته بالتأكيد على أن تحالف دعم الشرعية ماضٍ في أداء مهامه لحماية الأمن والاستقرار، ومنع أي تحركات من شأنها تأجيج الصراع أو تهديد السلم الأهلي في اليمن، مع الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك المعتمدة.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن قطر تظل في طليعة الدول الداعمة لكافة الجهود الرامية لترسيخ الحوار والدبلوماسية.

أول تعليق من قطر على تطورات الأوضاع في اليمن

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيانها: نثمن البيانات الصادرة عن السعودية والإمارات والتي تعكس الحرص على تغليب مصلحة المنطقة

وأضافت الخارجية القطرية: نؤكد دعمنا الكامل للحكومة اليمنية الشرعية ونشدد على أهمية الحفاظ على وحدة اليمن.

وفي السياق ذاته أكدت دولة الكويت ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، مشددة على أن أي حلول للأزمة يجب أن تُبنى على التفاهم والتراضي بين الأطراف المعنية وبما يخدم مصلحة اليمن وشعبه

