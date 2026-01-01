محافظ الدقهلية يوجه بتسريع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

18 حجم الخط

عقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، اجتماعا لمناقشة واستعراض معدلات التنفيذ لمشروعات حياة كريمة.

محافظ الدقهلية يوجه بتسريع تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» وتذليل العقبات

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فرجاني، والدكتور ناصر هاشم، من المكتب الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أحمد الجوادي ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أكرم عبد المنعم استشاري دار الهندسة، واللواء محمد حواس مدير مكتب المحافظ، والمهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة ريهام مدير المكتب الفني لمحافظة الدقهلية، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، وعدد من المسئولين في الجهات المعنية.

استهل محافظ الدقهلية بالتأكيد على الجهات المشاركة في تنفيذ مبادرة حياة كريمة بتذليل جميع المعوقات التي تواجه المشروعات المتبقية من المبادرة، ودخولها الخدمة، ومنها رصف بعض الطرق والشوارع بعدد من القرى وعدد من المشروعات.

وأكد محافظ الدقهلية على وضع جدول زمني للانتهاء من تنفيذ المشروعات دون تأخير أو تأجيل والانتهاء خلال أسبوعين لافتتاح تلك المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية، كما شدد المحافظ على وضع خطة للمتابعة والرصد اليومي لنسب التقدم في تنفيذ الأعمال.

ووجه محافظ الدقهلية بضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية في تنفيذ المشروعات الخدمية وتيسير إجراءات التنفيذ مع الالتزام بالجدول الزمني والمواصفات الفنية، وذلك لسرعة تحقيق احتياجات ومطالب المواطنين في مختلف المجالات الخدمية والتنموية.

كما أشاد المحافظ بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنها "لم تشهدها الدولة المصرية على مر تاريخها"، مشيرًا إلى أنها "أبعد من كونها مبادرة لتحسين الظروف المعيشية، بل تهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في كل القطاعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.