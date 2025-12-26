الجمعة 26 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اليوم، انقطاع مياه الشرب عن غرب الإسكندرية لمدة 16 ساعة

انقطاع مياه الشرب،
انقطاع مياه الشرب، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الخميس، انقطاع المياه عن عدة مناطق غربي المحافظة، اليوم الجمعة، وذلك بسبب أعمال إحلال وتجديد للخطوط الناقلة للمياه والمغذية لغرب الإسكندرية.

 

لمناطق المتأثرة بانقطاع المياه

وأشارت إلى أن أعمال التطوير ستؤدي إلى ضعف أو انقطاع مياه الشرب عن مناطق غرب الإسكندرية، بداية من منطقة الدخيلة وحتى منطقة أبو يوسف والكيلو 21، وذلك خلال فترة تنفيذ الأعمال.

 

موعد انقطاع وعودة المياه

وأفادت بأن انقطاع المياه يبدأ اليوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر في تمام الساعة 10 مساءً، على أن تستمر الأعمال لمدة 16 ساعة متواصلة، ومن المتوقع الانتهاء منها وعودة ضخ المياه تدريجيًّا فور الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد.

 

إجراءات الشركة وتوجيهات للمواطنين

وقدمت شركة مياه الشرب بالإسكندرية اعتذار للمواطنين عن أي معاناة قد يسببها ضعف أو انقطاع المياه خلال هذه الفترة، مؤكدة حرصها على تنفيذ الأعمال في أسرع وقت ممكن وبأعلى معايير الجودة، بما يضمن تحسين كفاءة الشبكة واستقرار الخدمة مستقبلًا.

كما أعلنت الشركة عن توفير سيارات مياه صالحة للشرب للمناطق المتضررة طوال فترة الانقطاع، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز والمنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم من المياه مسبقًا لحين عودة الخدمة بشكل كامل.

وأكدت أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطتها المستمرة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين بمحافظة الإسكندرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شركه مياه الشرب بالاسكندرية أعمال إحلال وتجديد مشروع تطوير خطوط المياه المغذية لغرب الإسكندرية خط مياه رئيسي بقطر 1000 مم ميناء الإسكندرية منطقة الدخيلة غرب الإسكندرية منطقة أبو يوسف

الأكثر قراءة

بعد حذف بـ"طلب منها"، البنتاجون يعدل بيانه بشأن الضربات ضد "داعش" في نيجيريا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها مصر وجنوب إفريقيا

أماكن سقوط الأمطار اليوم الجمعة

انخفاض كبير في نترات النشادر وارتفاع السلفات 1073 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

أمم إفريقيا، منتخب مصر يصارع اليوم جنوب إفريقيا على زعامة المجموعة الثانية

ارتفاع مفاجئ في عباد الشمس "سلايت" وانخفاض الذرة، أسعار الزيت اليوم الجمعة بالأسواق

"عناية الإسلام بالطفولة وحمايتهم من خطر الألعاب الإلكترونية"، موضوعات خطبة اليوم الجمعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 26 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

الريال العماني يسجل 123.81 جنيه للبيع في البنك المركزي

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الدولار يسجل 11600 ليرة في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات الخميس

المزيد

انفوجراف

عميد قصر العيني يكشف حقيقة وجود طلاب لاجئين بالكلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 26 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 26 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 26 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads