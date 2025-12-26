اليوم، انقطاع مياه الشرب عن غرب الإسكندرية لمدة 16 ساعة

18 حجم الخط

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الخميس، انقطاع المياه عن عدة مناطق غربي المحافظة، اليوم الجمعة، وذلك بسبب أعمال إحلال وتجديد للخطوط الناقلة للمياه والمغذية لغرب الإسكندرية.

لمناطق المتأثرة بانقطاع المياه

وأشارت إلى أن أعمال التطوير ستؤدي إلى ضعف أو انقطاع مياه الشرب عن مناطق غرب الإسكندرية، بداية من منطقة الدخيلة وحتى منطقة أبو يوسف والكيلو 21، وذلك خلال فترة تنفيذ الأعمال.

موعد انقطاع وعودة المياه

وأفادت بأن انقطاع المياه يبدأ اليوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر في تمام الساعة 10 مساءً، على أن تستمر الأعمال لمدة 16 ساعة متواصلة، ومن المتوقع الانتهاء منها وعودة ضخ المياه تدريجيًّا فور الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد.

إجراءات الشركة وتوجيهات للمواطنين

وقدمت شركة مياه الشرب بالإسكندرية اعتذار للمواطنين عن أي معاناة قد يسببها ضعف أو انقطاع المياه خلال هذه الفترة، مؤكدة حرصها على تنفيذ الأعمال في أسرع وقت ممكن وبأعلى معايير الجودة، بما يضمن تحسين كفاءة الشبكة واستقرار الخدمة مستقبلًا.

كما أعلنت الشركة عن توفير سيارات مياه صالحة للشرب للمناطق المتضررة طوال فترة الانقطاع، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز والمنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم من المياه مسبقًا لحين عودة الخدمة بشكل كامل.

وأكدت أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطتها المستمرة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين بمحافظة الإسكندرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.