بالأسماء، إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة أخرى على كوبري شرنقاش ببلقاس في محافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بحادث تصادم بين سيارتين ملاكي وإصابة 3 أشخاص.

نقل المصابين لمستشفى بلقاس

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة دكرنس وسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة 3 أشخاص، وجرى نقلهم لمستشفى بلقاس المركزي.

أسماء المصابين في الحادث وتفاصيل الإصابات

وكشف مصدر طبي عن إصابة كلا من: " سدرة ا ع" لبنانية الجنسية 19 سنة، مصابة بخلع بالفخذ الأيسر وجرح قطعي بالجبهة اليمني، ومريم حاتم محمد ٢٠سنة كدمة بالضلوع اليمنى، وسيد مدحت السيد٢١سنة اشتباه كسر بالضلوع اليمنى.

