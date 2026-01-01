الخميس 01 يناير 2026
محافظات

بالأسماء، إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بالدقهلية

إسعاف
إسعاف
أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة أخرى على كوبري شرنقاش ببلقاس في محافظة الدقهلية.

إصابة 3 أشخاص بينهم لبنانية في تصادم سيارتين بالدقهلية 

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بحادث تصادم بين سيارتين ملاكي وإصابة 3 أشخاص.

نقل المصابين لمستشفى بلقاس 

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة دكرنس وسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة 3 أشخاص، وجرى نقلهم لمستشفى بلقاس المركزي.

أسماء المصابين في الحادث وتفاصيل الإصابات 

وكشف مصدر طبي عن إصابة كلا من:  " سدرة ا ع" لبنانية الجنسية 19 سنة، مصابة بخلع بالفخذ الأيسر وجرح قطعي بالجبهة اليمني، ومريم حاتم محمد ٢٠سنة كدمة بالضلوع اليمنى، وسيد مدحت السيد٢١سنة اشتباه كسر بالضلوع اليمنى.

