قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن ضريبة تخص مهرجان القاهرة السينمائي

18 حجم الخط

وافق مجلس الوزراء على تحمُل الخزانة العامة للدولة عبء الضريبة المُستحقة على مُقابل دخول عروض الأفلام المُشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لدورتيه الخامسة والأربعين والسادسة والأربعين، وذلك نيابة عن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

إثراء الفكر السينمائي المصري وتحقيق أهداف التنمية الثقافية

ويأتي ذلك من مُنطلق الحرص على المُساهمة في تعزيز دور هذه الفعاليات، في إثراء الفكر السينمائي المصري، وتحقيق أهداف التنمية الثقافية، وتشجيعها بهدف إتاحة حضور تلك العروض السينمائية من جانب الجمهور العام ومتذوقي الفن السينمائي.

وفي سياق متصل ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مقرها بالعاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.

مدبولي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة العام الميلادي الجديد

وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم أخلص التهاني القلبية ـ بالإنابة عن أعضاء الحكومة ـ للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، كما هنأ الشعب المصري العظيم، وأعضاء الحكومة بهذه المناسبة، ووجه تهنئة خاصة لأبناء مصر من المواطنين الأقباط؛ بمناسبة احتفالاتهم بأعياد الميلاد المجيد، داعيا المولى ـ عز وجل ـ أن يُعيد هذه المناسبات على مصرنا الغالية وشعبنا بكل خير وازدهار ونماء.

اهتمام الدولة بمنظومة الحماية الاجتماعية

كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، مؤكدا اهتمام الدولة بمنظومة الحماية الاجتماعية، وزيادة الخدمات المقدمة للمستفيدين من هذه المنظومة، بجانب العمل على ضبط منظومة الدعم، بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه، كما تهتم الحكومة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للشرائح المستهدفة، اعتمادا في ذلك على توافر قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة، وكذلك على دراسات فنية واقتصادية واجتماعية شاملة، بما يضمن اتخاذ قرارات مدروسة ومتوازنة تحقق مصلحة المواطن والدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.